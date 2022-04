Una chica joven me atiende en un bar, y me dice: ‘¿qué vas a tomar, chico?’ Como me estoy viendo en el espejo que hay detrás de la barra y tengo pinta de venerable miembro de la tercera edad, me pregunto qué habrá visto esta camarera en mí para llamarme ‘chico’.

El jefe de Personal de una conocida gran superficie de venta al público me explicaba no hace mucho que uno de los principales problemas que tienen a la hora de contratar a gente joven para atender a los clientes es que muchos no sabían hablar de usted. Efectivamente, si los chicos y las chicas nunca les han hablado de usted a sus profesores, o a sus médicos, o a sus curas, etc., que era cómo aprendíamos los de mi generación, se encuentran sin practica alguna de ese tratamiento cuando son adultos. La verdad es que yo comencé mi vida como profesor siendo don Enrique, y la acabé como ‘oye, profe’, aunque realmente a mí no me importaba en absoluto, porque el respeto se demuestra tanto con un tratamiento como con otro y yo en los más de cuarenta años que he estado en las aulas, nunca me he sentido mal - tratado, me hablasen como me hablasen los alumnos.

Pero es que, como muchos de los que lean esto saben, todavía en mi generación ha habido familias en las que los hijos trataban de usted a los padres, y ciertamente, que, a mi juicio, se ha avanzado mucho y muy positivamente en lo que a este asunto interfamiliar se refiere. Veo imposible que se dé aquello tan normal en otros tiempos de que un padre de varios hijos tenga al suyo, o a la suya, como preferido y lo demuestre abiertamente, provocando quizás algún mal sentimiento en los no favorecidos. Pero lo cierto es que era algo ‘natural’, e incluso se hablaba de ello con absoluta normalidad: ‘Fulanita es el ojo derecho de su padre’, se decía, o, ‘como el papá a fulanita se lo pasa todo, pues siempre me la cargo yo’. Y a ver quién le decía algo a un padre al que le hablaban de usted.

También creo que está a extinguir la madraza que permanece en la casa pariendo críos mientras el hombre se gana el pan con el sudor de su frente, al que la mujer no le hablaba de usted, pero lo trataba como el padre de familia con todos los adornos propios del caso. Ya sé, ya sé que hay grupos religiosos que tienen hijos a espuertas, pero la situación no es la misma que la de hace unos años. Estas mujeres de hoy que tienen ‘todos los hijos que el Señor nos mande’, en su mayoría suelen también ser profesionales que desarrollan un trabajo, o que no lo hacen porque no quieren, y no suelen ser como aquellas otras que no conocían los anticonceptivos, o que el marido no quería ponerse un preservativo porque ‘no se siente igual, María’, y utilizaban el método de la marcha atrás, o el Ogino, ambos fallando más que una escopeta de perdigones en una feria.

Pero, volviendo al tema del tratamiento, para nosotros era inconcebible no llamar a un cura don No sé qué, incluso cuando te echaba el brazo por el hombro y cariñosamente te preguntaba si querías confesarte. O a don No sé cuántos, el médico de cabecera, que llegaba a tu casa a verte fumándose un puro y con la cartera en la mano.

O al jefe de tu padre, cuando ibas a verlo al trabajo y tu progenitor te decía: ‘saluda a don Leches, hijo’ y tú ibas y le dabas un beso al hombre, y le decías: ‘¿cómo está usted, don Leches?’ (El jefe de mi padre olía a vino’).

Los ingleses solo tienen un tratamiento, el de ‘you’ para todo el mundo, pero se nota perfectamente cuándo están hablando a alguien de respeto, o a un amiguete, por los términos que utiliza. Creo yo que mi experiencia en el bar de ‘¿qué vas a tomar, chico?’ quiere decir que aquí no se nota esa diferencia.