Las empresas han hecho fijos a 16.300 eventuales en tres meses por temor a las multas millonarias

La reforma laboral que entró en vigor el 31 de marzo ha supuesto la desaparición del contrato de obra o servicio, que permitía a las empresas disponer de unos pocos trabajadores en su plantilla e incorporar a los demás de forma provisional.

Santiago Navarro, que este jueves ofreció una rueda de prensa para hacer balance del impacto que está teniendo la reforma laboral en la Región, junto a Víctor Romera, secretario de Empleo, recordó que algunas empresas con plantillas cercanas al millar de trabajadores han funcionado con «un porcentaje de eventuales del 80% o el 85%», que ya no podrán mantener.

«Saben que una multa de la Inspección de Trabajo por cada trabajador en fraude de ley les costaría una sanción millonaría», señaló.

«Las empresas eran conscientes de que estaban en fraude de ley», asegura el líder de CC OO en la Región, que remite al informe anual de la Inspección de Trabajo en el que se reflejan las condiciones imperantes hasta ahora, que ya no podrán mantenerse.

Dos de cada tres convenios están sin renovar

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, considera que el balance de las modificaciones introducidas en la legislación laboral en los últimos años es positivo, dado que a la reforma en vigor desde finales de marzo se suma la creación del registro salarial y el acuerdo alcanzado en la Administración para la consolidación del empleo de los interinos, además de la revisión de las pensiones. Sin embargo, se lamentó de que la negociación colectiva no avanza, ya que «dos de cada tres convenios colectivos no se han firmado o no han renovado las tablas salariales».