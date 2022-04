Roberto Verino: "La gente que se disfraza en el día a día es porque no tiene personalidad"

El diseñador gallego Roberto Verino, (Verín, 1945), visitó ayer Murcia con motivo de las actividades que está realizando para conmemorar el 40 aniversario de su marca. «Debíamos una visita a esta tierra tan acogedora, festejar con los murcianos nuestra nueva colección ‘Belleza Serena’ y presentar en sociedad a los nuevos gerentes de nuestra tienda en Alfonso X El Sabio, de la que se hicieron cargo en plena pandemia; merecían un brindis en condiciones», indicó.

Qué vinculación tiene con la Región de Murcia?

Murcia me trae muchos recuerdos y siempre buenos. A principios de 2020 teníamos previsto celebrar los 25 años con nuestros franquiciados en Murcia, pero lamentablemente no pudimos, porque la situación de pandemia lo impidió. Por eso estábamos deseando estar aquí, para demostrar lo mucho que le agradecemos a nuestros consumidores de la Región, y especialmente a los que lo han sido durante mucho tiempo.

La pandemia, la crisis de los precios, la Guerra en Ucrania… ¿Cómo está afectando al sector de la moda?

De una manera muy importante, porque hemos estado cerrados muchos meses, y cuando pensábamos que estábamos ya superándolo aparece lo que nos faltaba: una guerra. Solo nos queda que nos caiga un ovni… Aunque debo decir que siempre me he sentido en una crisis continua. En realidad, España siempre ha estado en crisis: la del 75, la del 82, la crisis del 2000, la de 2008, y la que vivimos hoy. Lo que toca es, como siempre, pelear, luchar, y en nuestro caso, recordar que la única fórmula para la excelencia es tener claro que el consumidor es el eje de todas nuestras decisiones. Si tú le das lo que necesita él te responde con fidelidad, y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí.

«Aproveché los colores del volcán de La Palma para la temporada de otoño-invierno»

¿Con qué momentos se quedaría de estos 40 años?

Estoy contento con el día a día, con el recibimiento que he recibido en Murcia, con la gente que tengo a mi lado, de crear una empresa en Verín, de haber creado una marca que ahora cumple 40 años, de que me hayan dado la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, de que me hayan nombrado miembro de la Real Academia de las Bellas Artes de Galicia, de la Aguja de Oro, de todos los reconocimientos... pero lo que más feliz me hace es el cariño que me profesan mis consumidores.

¿Cómo surgen sus ideas creativas, cómo es ese proceso?

Hay, digamos, una acumulación de elementos. Después de tantos años uno ya tiene una serie de recursos y otras veces son circunstancias coincidentes. Una tragedia como el volcán de La Palma nos generó unos colores que eran imposibles de imitar, que solo la naturaleza puede ofrecer. Valerte de ese colorido y que te sirva para la temporada del otoño-invierno me parecía que era una magia que había que aprovechar. Otras veces es el esplendor de la primavera en la naturaleza, algo que te ofrece multitud de atractivos indescriptibles.

Ahora, lo que suelo decir es que tenemos que saber parar, saber mirar, disfrutar de las pequeñas cosas, que es donde está la grandeza.

«Mi cliente tiene autoestima, si te vistes de acuerdo a un sentimiento es tu alma la que sale al exterior»

De ahí viene la colección Belleza Serena.

Exactamente. Ahora mismo estamos ante un contexto de crisis, una situación absolutamente desproporcionada y ¿que nos queda?, pues, por favor, disfrutar de lo poco que podamos. Tomarse un café en una terraza de Murcia puede ser uno de esos momentos únicos, un privilegio.

Cuando pasea por la calle, ¿mantiene una mirada analítica sobre las prendas que lleva la gente?

Hombre sí, es una deformación profesional. No lo puedo evitar.

Y habrá cosas que le horroricen..

Sí, como es natural, no todo lo que veo me gusta, pero bueno, soy bastante respetuoso. En mi pueblo hay una tradición de carnaval muy importante... y siempre hago esta referencia: para disfrazarse ya están los carnavales. Las gente que se disfraza en el día a día es porque no tiene personalidad.

Mucha gente se pone aquello que le va a ayudar a pasar desapercibido...

Están los dos extremos. Está la que quiere llamar la atención poniéndose lo que le dictan las tendencias, le caiga bien o no, porque su gran preocupación es estar siempre a la última; lo que significa que nunca lo estará, porque siempre habrá otra cosa. El otro extremo es el que quiere pasar desapercibido... Y lo que yo propongo es esa virtud del equilibrio. Es importante que nos cuidemos, que nos conozcamos, que nos aceptemos, y que nos queramos. En la forma de vestirnos está el cómo queremos que nos vean. Si tú te vistes de acuerdo con un sentimiento al final es tu alma la que sale al exterior. Para mí lo importante es tener autoestima.

«No es fácil encontrar marcas de moda en España que sean capaces de perdurar en el tiempo»

¿Ése es el cliente de Roberto Verino?

El que busca sentirse bien con sigo mismo. El que se mira al espejo con aquello que se pone y dice: lo que veo es lo que yo quiero que vean en mí. Y ahí es cuando intervengo para ofrecer diversas soluciones.

Con el relevo de la parte más empresarial de su marca a su hija Cristina están poniendo los cimientos de su futuro.

Soy el más interesado en que mi marca continúe en el tiempo. Primero porque es lo que más ilusión me podría hacer, y segundo, porque no es fácil encontrar marcas de moda en España que sean capaces de mantenerse y que tengan futuro. Cuando me dicen: 40 años, ¿y ahora qué? Pues a empezar los siguientes 40, respondo. Me siento tan joven que me sigo comiendo el mundo a pesar de todo lo que está sucediendo. Estoy comprometido a seguir trabajando hasta los 98 años.