"Ni al PP ni al PSOE les interesa la Filosofía. No se valoran las materias humanísticas"

¿Por qué genera tanta polémica la asignatura de Filosofía en las reformas educativas?

En principio, porque creo que no interesa, no solo al Gobierno sino tampoco a la población. No interesa el ejercicio del pensamiento crítico. En general se fomentan, al menos sobre el papel, materias prácticas y objetivas pero no se reconoce el valor de una materia como la Filosofía, que no tiene un carácter científico ni religioso ni político. Más bien, esta asignatura se centra en intentar que los jóvenes adquieran un punto de vista que les permita manejar conceptos importantes como la justicia, la solidaridad, la compasión, la democracia o la libertad.

¿No hay un compromiso político serio para darle el valor que se merece?

Uno de los grandes disgustos de la comunidad filosófica española con esta reforma es que en el Congreso de los Diputados en 2018 todos los grupos parlamentarios se comprometieron a introducir materias de Filosofía en la Educación Secundaria y en el Bachillerato. Eso no se ha cumplido. Ni al PSOE ni al PP les interesa esta materia y se tienen que enfrentar a presiones como que son más importantes las Matemáticas o la Lengua, que lo son, pero no se hace una reforma de más calado.

¿Se desprecian las Artes y Humanidades?

Creo que hay una minusvaloración de las enseñanzas humanísticas, porque va a desaparecer prácticamente el Griego y casi el Latín del Bachillerato. En el currículo en España no se valora la educación musical o la artística porque hay una ideología dominante que dice que lo importante es la ciencia, la tecnología o los valores pragmáticos. Pero pensar más en estas ramas no ha llevado a mejorar el nivel educativo, y quizá haya que pensar que enseñar Literatura, Lengua, Música, Arte, Filosofía en los últimos años de la ESO y el Bachiller podría ser valioso por su influencia sobre el conocimiento científico y técnico.

Con los datos de abandono y fracaso escolar en la Región, ¿la Filosofía es una herramienta útil para mejorar estos indicadores educativos?

Creo que indirectamente sí, con una enseñanza que insista más en saber razonar, discutir o argumentar con independencia de los contenidos. Si todo esto se incluye en el currículo para algún curso, dará sus frutos en los alumnos. Por ejemplo, en comprender qué significa la disciplina o qué relación tiene la libertad con la responsabilidad, que van unidos, y podrían acabar siendo más responsables.

¿Hay margen para que la Filosofía pueda adaptarse a los jóvenes?

Hay margen. Hay que diseñar currículos de Filosofía actualizados que no se basen en la memorización de contenidos, autores o conceptos que muchas veces son muy abstractos para estudiantes de esa edad. Hay chicos y chicas con conflictos morales y enseñar a partir de ese tipo de ejemplos puede ser buena idea.

Lo pregunto por si esta materia podría estar alejada del mundo real de los jóvenes.

Puedo entender que esté alejada, pero es que su mundo está también lleno de cuestiones que son filosóficas y por lo tanto lo único que hay que hacer es hacerles reflexionar sobre ello. A lo mejor hay que utilizar los contenidos audiovisuales que consumen para enseñarles la desinformación o el uso acrítico de las redes sociales. La Filosofía no es autoayuda. A los jóvenes se les puede enseñar la forma de analizar los asuntos que tiene esta materia y mostrarles que eso les puede ayudar.

¿Qué opina de la asignatura ‘Educación en Valores Cívicos y Éticos’? En Murcia se va a estudiar en 1º de la ESO.

Esta asignatura se deja con una sola hora y eso es condenarla a ser una ‘maría’. Tiene contenidos que no son enteramente filosóficos y eso no sirve de mucho. Un joven que salga de la educación obligatoria debe tener unos conceptos éticos y eso solo se consigue si esta materia tiene contenidos filosóficos. Los alumnos deben tener la capacidad para pensar cuál es el estatuto que tienen las normas de una religión, una comunidad, un Estado... Qué es actuar bien o mal. Todo eso se debería enseñar en la ESO y creo que aquí el PP no tiene ganas de dar más horas a esa asignatura.

¿Qué recorrido debe tener la Filosofía en la etapa escolar?

Mi opinión absolutamente personal es que no creo que la Filosofía deba implantarse en Primaria, porque hace falta cierta madurez intelectual aunque creo que es importante la Filosofía para niños enseñándoles a leer cuentos y a través de eso se les inculcan contenidos más abstractos, pero no Filosofía. Creo que una asignatura de carácter ético es importante durante la ESO, con bastantes horas, y me consta que los profesores han hecho una labor extraordinaria y que muchos de ellos no han hecho programas memorísticos y han utilizado otros métodos. Para Bachillerato aspiraría a que los dos cursos tuvieran Filosofía, y que la materia que tiene carácter histórico (en segundo) se diseñara de otra manera.