Ciudadanos "se planta" ante la situación del servicio del ferrocarril en la Región de Murcia, "abandonado por décadas de bipartidismo" y reclaman el AVE Cartagena-Madrid original por Cieza, Hellín y Chinchilla.

"A un AVE desdibujado y zigzagueante hacia Madrid pasando por Alicante se une ahora un desesperante cierre de las cercanías sin alternativa, y años de paralización", denuncian. La formación liberal decide reclamar el AVE por Cieza, Hellín y Chinchilla como en el acuerdo original entre Comunidades Autónomas, e incluir esta "importantísima infraestructura para la Región" junto a la ZAL de Cartagena, conexión con el aeropuerto de Corvera, el baipás de Beniel y una línea segura de transporte de mercancías que no transcurra por suelo o subsuelo urbano en su programa electoral.

"Sobre infraestructuras y servicios de ferrocarril en la Región de Murcia, todo lo que ha traído el bipartidismo es indignidad y el mayor atraso de toda España. Ni los conservadores del PP ni los socialdemócratas del PSOE han apostado por las infraestructuras ferroviarias murcianas. Hoy estamos incluso sin servicio de cercanías por una deplorable planificación, y seguimos con promesa incumplidas que nuestras comunidades vecinas disfrutan desde hace muchos años", denuncian.

Desde Ciudadanos reclaman unas infraestructuras y un servicio ferroviario "digno" para la Región de Murcia, con un AVE directo Cartagena-Madrid por Cieza, Hellín y Chinchilla, una conexión de velocidad alta con la Comunidad Valenciana y Andalucía como parte del Corredor Mediterráneo, un buen servicio de cercanías regional que conecte Lorca, Cartagena, Murcia, Aeropuerto de Corvera, Albacete y Alicante, así como una línea segura de transporte de mercancías enlazada con la ZAL de Cartagena que no atraviese, ni en superficie ni soterrada, zonas urbanas.

"Los murcianos no somos más que ningún otro español, pero menos tampoco, nos merecemos lo mismo que cualquier otra Comunidad", dicen.

María José Ros, en el acto de presentación de la Comisión de Seguimiento para la movilidad sostenible y las infraestructuras del ferrocarril en la Región de Murcia (COMOV) que ha hecho Consumur hoy, ha declarado que “desde Ciudadanos no cejaremos en nuestro empeño de defender a todos los murcianos, no somos más que nadie, pero tampoco menos, y nos merecemos un ferrocarril moderno, rápido y directo, y no el desastre que tenemos”.

Ciudadanos apela al diálogo para plantear una hoja de ruta común con todos los partidos y paliar así los efectos de esta suspensión de líneas ferroviarias en la Región, que va durar años, habilitando alternativas, tanto a los viajeros, como a las mercancías y como para los propios trabajadores de RENFE y ADIF.