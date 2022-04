Los pediatras avisan de la llegada de niños de Ucrania sin vacunar de sarampión o polio

La llegada de refugiados de Ucrania, como consecuencia de la guerra desatada por Rusia, ha puesto a trabajar a las autoridades sanitarias en un calendario de vacunación para los menores con el fin de aumentar su protección frente a determinadas enfermedades. Un calendario que el Servicio Murciano de Salud (SMS) ya ha diseñado y distribuido entre los pediatras y enfermeros pediátricos de Atención Primaria.

Los especialistas alertan de que están encontrando numerosos casos de niños que llegan sin inmunizar contra el sarampión o la polio, pese a que en Ucrania estas vacunas sí que están contempladas en su calendario infantil. Al igual que se están dando casos de menores que llegan con varicela, una enfermedad contra la que sí que se inmuniza en España, pero no allí.

El propio Ministerio de Sanidad y las comunidades han elaborado una guía de actuación ante la llegada de desplazados ucranianos, fijando un calendario vacunal acelerado para enfermedades como la poliomielitis o el sarampión, a la vez que se prioriza la vacunación contra la Covid-19, debido a la mayor prevalencia en Ucrania de estas tres últimas enfermedades.

Coberturas más bajas

El pediatra murciano Antonio Iofrío, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), reconoce que «las coberturas de vacunación de los menores ucranianos, aunque no están muy mal, son más bajas que las nuestras, por lo que hay que revisar cuáles se les han administrado y cuáles no para ofrecérselas a las familias». El doctor Iofrío apunta a que en Ucrania no se vacuna a los niños, por ejemplo, contra la varicela, el meningococo o el neumococo, enfermedades que sí están incluidas en España.

Y aunque este especialista cree que esta situación no puede ocasionar un problema porque «en nuestro país la inmunización es bastante alta, sí que pueden darse casos si hay ‘bolsas’ de población ucraniana que no está vacunada».

En algunos casos los pediatras también apuestan por acortar los plazos y lograr una protección más rápida con los niños llegados de Ucrania, como indica el doctor Juan Antonio Carmona, presidente de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de la Región de Murcia. Así, considera que «cada niño que llega debe ser revisado para actualizar su calendario de vacunación y si hay dudas es mejor que reciban las vacunas para que estén protegidos».

También coincide con él Manuel Alcaraz, pediatra en el centro de salud de Yecla, quien afirma que los profesionales están preparados al disponer de calendarios de vacunación en función de la procedencia de cada menor para así ir adaptándolos. Por su parte, Gonzalo Sanz, pediatra en Santa María de Gracia (Murcia) apunta que «aunque los calendarios de vacunación son distintos, el de Ucrania es bastante completo».