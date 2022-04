La cooperativa de emprendedores Testéalo, impulsada por Ucomur, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, cuenta con numerosos proyectos de emprendimiento con potencial de éxito y perspectivas de futuro. Hoy conocemos más a fondo a Marco Visual, una iniciativa publicitaria basada en la digitalización del proceso de contratación de publicidad exterior para lograr que sea una herramienta accesible a cualquier empresa.

¿Cómo se presenta Marco Visual?

Somos un e-commerce de marquesinas, pantallas digitales o mupis con más de 700 soportes por toda la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. La idea original es mía y más adelante se unieron Guillermo Molina, Ana López y Javier Correa para conformar un equipo con formación en materias tan diversas y necesarias en este proyecto como la informática o la comunicación.

¿Cómo surge la idea y qué necesidades se detectan en el mercado?

La idea surge en el año 2018 cuando decidimos alquilar la pantalla que se encuentra frente al bar ‘Menos quarto’, en la Merced. La idea era comprobar si era sencillo encontrar clientes que quisieran publicitarse allí. En apenas 6 meses con un software cogido con pinzas y sin experiencia profesional conseguimos una veintena de clientes y muchísima información para nuestro proyecto. Viendo esa demanda y con todo el aprendizaje arrancó Marco Visual. Y desde entonces hemos ido reescribiendo una y otra vez nuestra identidad, dejando atrás aspectos que no carburaban y sumando funcionalidades que el mercado demandaba.

¿En qué momento se encuentra el desarrollo del proyecto?

Como cada año desde el comienzo de esta aventura nos encontramos ante el año más importante de nuestra existencia. El proyecto ha madurado durante estos casi cuatro años y en esta etapa busca expandirse y multiplicar su presencia en todo el levante. Tenemos reuniones con agencias de publicidad para conocer sus inquietudes, con empresas que quieren contratar campañas e incluso con algunos inversores que han demostrado interés en el proyecto. A nivel de desarrollo de la plataforma, esperamos a medio plazo incorporar funcionalidades conocidas por el equipo técnico de Marco Visual para crear campañas personalizadas utilizando herramientas de big data y machine learning. supondrá un cambio muy importante en la creación de campañas y permitirá mejorar el ROI de las campañas ya que seleccionará los mejores soportes para cada campaña. Va a ser un año duro, pero tenemos muchas expectativas puestas en él.

¿Qué diferencia a Marco Visual de otras empresas del sector publicitario?

Verdaderamente el concepto que proponemos desde Marco Visual no está muy extendido dentro del mundo de la publicidad. Nosotros buscamos tanto acompañar a las agencias de publicidad en su día a día a través de nuestro software como servir de herramienta sencilla y directa para que las empresas contraten su publicidad exterior de manera transparente. Cogemos de la mano a unos y otros para que el proceso de demanda, organización y compra final sea lo más natural posible.

¿Cómo conocisteis Testéalo y por qué quisisteis formar parte de esta iniciativa? ¿Qué está aportando o puede aportar Testéalo a vuestro proyecto?

Formar parte de Testéalo ha sido una gran oportunidad para estar rodeados de profesionales y expertos en el mundo del emprendimiento: consejos, contactos, herramientas y un sinfín de detalles que tanto dentro del aula como en los pasillos nos acaban dejando día tras día la sensación de estar en el lugar indicado. Testéalo es un espacio en el que surgen oportunidades.

¿Qué perspectivas de futuro auguráis para Marco Visual?

Queremos continuar escalando de manera controlada a nivel nacional. Es una apuesta fuerte pero el mercado nos está diciendo que estamos en el momento adecuado en el lugar correcto, así que solo nos queda seguir trabajando duro.

¿Cómo animaríais a otros jóvenes a emprender y dar vida a sus ideas?

El único consejo que nos ha funcionado a nosotros es el de no tener miedo a equivocarse, porque no hay una idea que sea perfecta a la primera. Siempre vas a tener que modificar el rumbo conforme a lo que te vayas encontrando, quedándote con lo que funciona y limando imperfecciones. Conforme vayas probando tu idea verás que cada vez funciona mejor. Emprender es un camino largo en el que no dejas de aprender.