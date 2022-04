"Debe reinar la prudencia, se puede pasar bien sin bajar la guardia"

Las procesiones de Semana Santa se realizarán según lo previsto: nazarenos, penitentes, portadores o costaleros deberán salir con mascarilla. «Hubiera sido estupendo que el cambio de la norma se hubiera aprobado antes, ya que el uso de la mascarilla es una molestia para todos los que participan en las procesiones», se lamentaba ayer el presidente del Cabildo Superior de Cofradías de la Región, José Ignacio Sánchez Ballesta, tras conocer la decisión del Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial.

No obstante, Sánchez Ballesta reconoce que «mantener la mascarilla obligatoria aún unos días también servirá para que llevemos más cuidado y no se corran riesgos, así en un mes no habrá que lamentarlo».

El presidente de los sardineros, José Antonio Sánchez, considera que «debe reinar la prudencia y máxime en estas fiestas en las que hay altas concentraciones de personas», a lo que añade que «e puede pasar bien y disfrutar sin bajar la guardia». En su caso, el Entierro de la Sardina se celebrará ya sin la obligación del uso de la mascarilla, por lo que lamenta que «no se haya tenido en cuenta la situación especial de Murcia, donde las fiestas continúan tras la Semana Santa».

También ha manifestado su postura el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, Juan Pablo Hernández, quien dice que ve bien que «vayamos volviendo a la normalidad, a la vida que la covid nos robó», al tiempo que espera que «el Día del Bando brille en todo su esplendor y podamos disfrutarlo como siempre lo hemos hecho».