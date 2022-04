Fin de fiestas sin mascarillas

El fin del uso obligatorio de la mascarilla en interiores no será una realidad antes de Semana Santa, pero el cambio de la norma que nos ha hecho convivir con el tapabocas durante los últimos dos años sí que entrará en vigor durante las Fiestas de Primavera de la capital de la Región de Murcia, que arrancan el finalizar la Semana de Pasión.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba ayer durante la cita del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reunía en Toledo a todos los consejeros de Salud de las comunidades autónomas y los responsables del Ministerio, que el Consejo de Ministros del próximo 19 de abril aprobará el fin de la mascarilla obligatoria en interiores.

Esta supresión contemplará varias excepciones, ya que seguirá siendo obligatoria en los hospitales y centros residenciales, así como en el transporte público, debido a la gran concentración de personas en un espacio muy reducido.

Con esta decisión el Gobierno asume la postura de la Ponencia de Alertas, que no estaba de acuerdo con levantar la obligación hasta pasada la Semana Santa. El propio consejero de Salud murciano, Juan José Pedreño, se ha pronunciado en este sentido, apostando por seguir las recomendaciones de los técnicos al considerar precipitado eliminar el uso de la mascarilla antes de estas próximas fiestas.

La postura inicial del Gobierno central era adelantar en el calendario este cambio, pero la decisión se ha ido retrasando debido a que la incidencia no ha bajado tanto como se esperaba y ni entre los técnicos ni entre las comunidades había unanimidad sobre cuando dar este paso.

Andalucía y Extremadura también reclamaban que se esperara a tomar la decisión unas semanas más, dado que ha pasado poco tiempo desde que entró en vigor la modificación del sistema de vigilancia mediante el cual solo los enfermos graves de covid y la población vulnerable hace cuarentenas, un cambio que sólo está operativo desde el pasado lunes 28 de marzo.

Los expertos murcianos consultados por esta Redacción califican de lógico que se haya esperado a después de Semana Santa para implantar este cambio, ya que de esta forma se evitan riesgos derivados de las elevadas aglomeraciones que se producen en estos días.

Enrique Bernal, especialista de Enfermedades Infecciosas y responsable covid del Hospital Reina Sofía de Murcia, incluso llega a decir que «todavía es precipitado quitarlas en interiores, pero puestos a quitarlas mejor que haya sido para después de Semana Santa».

El doctor Bernal explica que el virus aún tiene bastante dispersión y se registran muchos contagios pese al cambio de criterios para contabilizarlos, «a lo que se une que aún tenemos una incidencia acumulada alta».

Ante el dilema de cuándo es el mejor momento para dar el paso, este especialista del Área VII de Salud reconoce que hay opiniones dispares y que por su parte hubiera aguantado algo más de tiempo antes de retirar su obligatoriedad en interiores, hasta comprobar al menos que se mantiene en el tiempo la tendencia descendente. «La posibilidad de que aparezcan nuevas variantes está ahí y aún hay riesgo aunque se traslade la sensación de que esto ha pasado», afirma.

Más pedagogía

Por su parte, el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, el doctor Manuel Segovia, no ve con malos ojos que se retire la obligación del uso de mascarilla en interiores, pero cree fundamental que «de aquí a que se quite se haga un importante trabajo de pedagogía y que aunque se retire la obligación no se acabe con la recomendación de usarla en determinadas situaciones».

Menciona, por ejemplo, que sería bueno que las personas mayores o los pacientes respiratorios lleven siempre en el bolsillo una mascarilla FPP2 para usarla si entran a algún establecimiento o están en un lugar con aglomeraciones. «El uso de las mascarilla es una medida básica, como lo es el lavado de manos, para evitar la transmisión de enfermedades, por lo que ya que nos hemos acostumbrado a ella se debería educar a la población para seguir haciendo un uso responsable», insiste este especialista.