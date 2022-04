El Colegio de Enfermería Región de Murcia, junto a su Consejo General de Enfermería, rechaza la explicación del Gobierno sobre la nueva FP de supervisión sociosanitaria y reitera que es un despropósito esta nueva formación, ya que son las enfermeras y enfermeros los que pueden realmente supervisar y dar garantías a las personas mayores. El descontento entre los profesionales de enfermería ha crecido tras la respuesta parlamentaria del Ejecutivo en la que afirman que “la cualificación profesional de ‘Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal’ en ningún caso puede ser considerada como del ámbito de la familia profesional de sanidad, ni describe competencias propias de los profesionales sanitarios”.

El presidente del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia afirma que “los cuidados de este tipo de pacientes tienen que llevarlos a cabo las enfermeras y la dirección de cuidados la deben realizar las especialistas en Geriatría, que tienen una formación específica de dos años, además de la formación de grado, que ya son cuatro años, sumando un total de seis años de estudio y formación”, Además, desde Coemur se afirma que “resulta inadmisible que digan que es una formación que no tiene nada que ver con las profesiones sanitarias y luego en el programa formativo aparezca claramente que vigilarán la movilización de los pacientes, que tenga una buena nutrición, una buena atención asistencial...”.

“Esto lo tienen que hacer -añade- los médicos o los enfermeros y es así como funciona nuestro Sistema Nacional de Salud . Si quieren plantear un nuevo modelo, tendrán que hablar con las profesiones que ya existimos y a las que no nos han preguntado. Parece que no quieren ver la realidad del sistema o no les interesa apostar por profesiones como la nuestra”.

Por último, Manuel García expresa que lo que se debe hacer es “replantearse la escasez de enfermeras y hacer un plan de gestión de recursos humanos coherentes para que a medio plazo podamos tener un número de enfermeros en la Región de Murcia y en España acorde con la media de la Unión Europea y que den respuesta a todas las necesidades de la población. En definitiva, en cuidados profesionales y supervisió n de cuidados que apuesten por las enfermeras/os”.

Colegio de Enfermería - Murcia

Dirección: : C/ Cayuelas, 2 Entlo. 30009

Teléfono: 968 274 010

Mail: enfermeria@enfermeriademurcia.org

Horario de atención al público.

Mañanas: 09:00h a 14:00h [L,M,X,J,V]

Tardes: 17:00h a 20:00h [L,M,X,J]

Viernes Tarde cerrado

Colegio de Enfermería - Cartagena

Dirección: : C/ Pintor Portela, 6 1º C - 30203

Teléfono: 968 274 010

Horario de atención al público:

Mañanas: 09:00h a 14:00h. [L,M,X,J,V]

Tardes: Martes 17:00h a 20:00h (Martes)