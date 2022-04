La covid aumenta el número de opositoras en la Región

Un estudio llevado a cabo por la plataforma online OpositaTest ha revelado, por medio de 4.000 entrevistas a opositores y opositoras de todo el país, que el número de estudiantes «se dispara» a causa de la pandemia de coronavirus.

De este informe se extrae que, al igual que la media nacional, las mujeres murcianas son las que mayoritariamente postulan para obtener una plaza fija de empleo que les proporcione estabilidad laboral. Concretamente, un 80,5% de las personas entrevistadas en la Región son mujeres, frente a un 19,5% de varones.

Lo que más destaca es que, según el estudio, un 73,5% de los entrevistados afirman que las razones por las que quieren opositar son porque buscan «estabilidad, un puesto fijo para toda la vida, más allá del salario».

Es el caso de Marina Díaz (24 años), opositora a Psicóloga Interno Residente (PIR) para formación sanitaria especializada. Esta joven murciana, graduada en Psicología, asegura que se presenta, sobre todo, por «seguridad laboral, ya que aprobar una oposición te da estabilidad y salario».

Por su parte, María Martínez (23 años), graduada en Derecho y opositora a Letrados de Administración de Justicia, confiesa que no tenía pensado presentarse a una oposiciones, pero que cuando llegó la pandemia su punto de vista «cambió totalmente» y empezó a ver las oposiciones como «una forma de estabilidad laboral».

Frente a ello, un 19,5% sustentan que lo hacen por «razones vocacionales». Eva María Sánchez García (24 años) es una de ellas. Opositora a maestra de Educación Infantil en Murcia, se presentan por «vocación» , aunque asegura que «desde que entras a esta carrera, vas siendo consciente de que si lo que quieres es trabajar en esto, vas a tener que acabar opositando». Además, es consciente de que conseguir una plaza por medio de una oposición «te da estabilidad laboral y económica».

Esto confirma que la situación pandémica, y sus consecuencias económicas y laborales, hacen que la población, en general, y la población murciana, en concreto, busquen un refugio que les proteja de cualquier otra posible crisis.

Y es que un 38,9% dice que llevan entre uno y dos años preparando la oposición, justo el tiempo desde que se inició la pandemia, que ha costado la vida a más de 2.000 personas solamente en la comunidad murciana.

Tanto Marina, Eva y María llevan poco tiempo embarcadas en el estudio de una oposición. Mientras que la tercera se dedica a tiempo completo a estudiar, las otras dos no. Esto es así porque otra de las tendencias que refleja este estudio es que más de la mitad de los entrevistados (53%) compagina las oposiciones con un trabajo, dejando de lado el concepto de ‘nini’ arraigado a los jóvenes en nuestro país.

Una de las chicas lo hace por partida doble: trabaja en una empresa familiar de algo que «no tiene que ver con lo suyo», como ella misma dice, y en épocas de Navidad, Semana Santa y verano ejerce de monitora en escuelas. Marina, por su parte, trabaja como psicóloga en la sanidad privada. Esta situación les hace no poder dedicar todo el tiempo que les gustaría al estudio, ya que lo que se recomienda cuando se está opositando es estudiar una media de 7 horas al día, con un día de descanso. «No puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría», asegura Marina. «Por razones laborales muchas veces no puedo involucrarme al cien por cien», confiesa Eva.

En referencia a lo anterior, este es uno de los datos más negativos que se extrae del estudio. La mayoría de los entrevistados asume que estudia una media de horas mucho más baja de lo que es aconsejable. Concretamente, un 36,3% lo hace entre una y tres horas, un 23,9% lo hace entre tres y cinco horas e, incluso, un 6,2% admite que lo hace menos de una hora. Eva Mª es un ejemplo de ello. «Le dedico unas dos o tres horas al día». Todo lo contrario a María, que le dedica lo que ella define como «una jornada laboral, es decir, unas ocho horas al día con descansos a la hora de comer y por la tarde».

Sin duda, la población joven ve en las oposiciones un salvavidas que les resguarde de la inestabilidad que nuestro país está viviendo en los últimos años como consecuencia de la crisis sanitaria y, ahora, también de la guerra.