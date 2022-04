El 20% de los cargos de Cs sucumbieron al PP durante su intento de absorción

El nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido romper con la política agresiva de Casado y García Egea con Cs, formación que se propusieron absorber para ganar espacio electoral. Esta OPA hostil a los naranjas comenzó en diciembre de 2020 en Barcelona, con el fichaje de Lorena Roldán, pero los populares echaron toda la carne en el asador tras conocer la presentación de una moción de censura contra Fernando López Miras en la Asamblea Regional. El propio secretario general del partido, Teodoro García Egea, bajó a su tierra con el objetivo de desactivar la operación y, de paso, desmantelar a Cs en la Región y en España.

En poco más de un año, ese intento de engullir a los liberales no ha tenido el efecto que buscaban en el PP. Tan solo un 10% de los cargos naranjas en todo el país se han pasado a filas populares, un porcentaje que roza el 20% (18,29%) en la Región de Murcia, ya que aquí se cuentan aquellos cargos que, sin obtener el carné del PP, han pasado a trabajar para ellos en el Gobierno autonómico.

En la administración regional, Cs contaba con 17 altos cargos. De todos ellos, al menos 10 se pasaron al ‘enemigo’ tras la moción de censura. Son de sobra conocidos los cuatro diputados (de los seis que formaban el Grupo Parlamentario Ciudadanos) tránsfugas: Isabel Franco, que continuó siendo vicepresidenta del Gobierno; Alberto Castillo, presidente de la cámara; Valle Miguélez, que fue nombrada consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía; y Francisco Álvarez, portavoz del Grupo Parlamentario Cs.

Todos los altos cargos de la antigua consejería de Ana Martínez Vidal (ahora en manos de Miguélez) se mantuvieron fieles al partido. No pasó lo mismo en Política Social, donde cuatro de los seis miembros de Cs (sin contar a Franco) siguieron las directrices de su consejera. Entre ellos, el actual consejero de Transparencia, Antonio Sánchez Lorente, pero también la directora general María José García, el director del IMAS Raúl Nortes y la secretaria general Raquel Candela. Solo se salvó el director de Mayores, José López Mellado, recientemente cesado.

En la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias se dieron de baja en Cs para continuar en el puesto la secretaria general Elena García Quiñones y el director general Antonio Luis Mula.

Ni en la antigua Consejería de Empleo ni en Turismo hubo deserciones. Sin embargo, los exsocios naranjas contaban en sus equipos con personal independiente que también se dejó seducir por los populares tras la moción de censura. Son los casos de las directoras generales Isabel Fortea y Marisa López, en la Consejería de Empleo; y los directores David Martínez Victorio y José David Hernández, en Transparencia.

Comunidad. Consejeros y directore generales Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Valle Miguélez fue nombrada consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.

Francisco Álvarez, fue nombrado consejero de Empleo, Investigación y Universidades y dimitió para poder hacerse con la portavocía del Grupo Parlamentario Cs.

Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional de Murcia.

Antonio Sánchez Lorente, entonces director general de Servicios Sociales y Tercer Sector y ahora consejero de de Transparencia, Participación y Administración Pública.

María José García, directora general de Mujer y Diversidad de Género (a las órdenes de Isabel Franco).

Raúl Nortes, director del IMAS (en la Consejería de Isabel Franco).

Raquel Cancela, secretaria general de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social (también en el equipo de Franco).

Elena García Quiñones, secretaria general de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias (bajo la tutela de Antonio Sánchez Lorente).

Antonio Luis Mula, director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias (equipo de Sánchez Lorente). Ayuntamientos. Alcaldes y concejales José Manuel López Martínez fue concejal del Ayuntamiento de Alcantarilla y tras la moción de censura fue nombrado director general de Juventud.

Alejandro Díaz García-Longoria, concejal del Ayuntamiento de Alcantarilla. A diferencia de su compañero, este no pasó a ocupar ningún puesto de la administración autonómica.

Ana Belén Valero Guerrero, concejala del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Quedó como concejal no adscrita.

Lorenzo Pérez Muñecas, concejal de Deportes y de Festejos en el Ayuntamiento de Fuente Álamo.

José Luis Casales, alcalde de Albudeite. Se da la circunstancia de que la Alcaldía pasaba a manos del PP a los dos años de mandato. Como se pasó al Partido Popular, terminará la legislatura.

Más fieles en los consistorios

Cuanto más nos alejamos del Palacio de San Esteban y de la Asamblea Regional, epicentros de la moción de censura, la operación de absorción del PP ha tenido menos efectividad. Tan solo cinco ediles de Ciudadanos de toda la Región de Murcia (son medio centenar) se han pasado al PP desde que se inició la OPA hostil.

Son los casos de Alejandro Díaz García-Longoria y José Manuel López Martínez, en Alcantarilla; Ana Belén Valero Guerrero, en San Pedro del Pinatar; Lorenzo Pérez Muñecas, en Fuente Álamo; y José Luis Casales, en Albudeite.

Según estos datos, vistos un año después, parece que el efecto de la OPA hostil fue más mediático que cuantioso, ya que la estructura orgánica ha resistido el envite.

Donde sí que hizo daño esta operación es en las expectativas de voto a Ciudadanos. Desde la moción de censura y las «puertas abiertas» del PP que anunció García Egea, los naranjas no han dejado de bajar en los barómetros y en el último Cemop ni siquiera tienen fuerza suficiente para entrar en la Asamblea.

"La OPA hostil de García Egea fracasó porque no nos dañó la estructura orgánica ni institucional

Fuentes del partido dan «por fracasada» la OPA hostil del PP con Cs y aseguran que «el centro liberal, lo que realmente necesita nuestro país y nuestra Región, estará en las elecciones como una opción, que esperamos sea decisiva».

Las mismas fuentes indican que «la afiliación está muy unida entorno a María José Ros, que no participó en la reunión en la que se decidió la moción de censura a López Miras y ha sabido recuperar la ilusión con una forma de liderar muy diferente, hablando claro, escuchando a todo el mundo, dejando hacer y no vetando a nadie». Es «un tiempo de luz en el partido que no habíamos vivido antes», manifiestan.

Hasta que llegue el momento de volver a votar, lo cierto es que Cs continúa gobernando, con el PP, en municipios como Murcia, Cartagena, Lorca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Fuente Álamo, Aledo, Las Torres de Cotillas, Pliego y Ceutí, por lo que sus políticas afectan a más de 800.000 murcianos. Serán ellos los que decidirán en 2023 el alcance real que tuvo la OPA hostil del PP a Cs.

Solo cinco ediles (de 50) de Alcantarilla, San Pedro, Albudeite y Fuente Álamo traicionaron las siglas

Ceutí, la última alcaldía naranja de la legislatura

Queda un año para las elecciones municipales y todavía está por ver a una nueva alcaldesa tomar posesión de su cargo. Se trata de María Ángeles Martí Bravo, actual concejala de Turismo, Cultura, Empleo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ceutí, todavía regido por el alcalde popular Juan Felipe Cano. Según el acuerdo de Gobierno alcanzado en 2019, Cs tomará el bastón de mando el último año de mandato, por lo que el mes que viene el PP perderá un alcalde. Tras la moción de censura, muchos dirigentes naranjas vieron peligrar los cambios pactados en las corporaciones gobernadas por PP y Cs.

Precisamente, los populares se hicieron de rogar y la toma de posesión de Jerónimo Moya, alcalde de Cehegín de Cs, llegó más tarde de lo acordado. No obstante, con el giro de Alberto Núñez Feijóo, que entierra el hacha de guerra con Cs, no se entendería que los populares pusieran problemas para hacer alcaldesa a Martí Bravo, aunque solo sea por un año. Con ella, serán tres los alcaldes naranjas en la Región: Cehegín, Ceutí y Aledo.