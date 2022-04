"Ser trans no es una patología y la sociedad aún lo estigmatiza"

La Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, Chrysallis, celebra un evento mañana, domingo, para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra el 31 de marzo de cada año. Este día remarca la importancia de vivir de manera libre y sin prejuicios.

Laura Pellicer y Carmen Ramos, integrantes del equipo de coordinación de la asociación en la Región de Murcia, resaltan la importancia de ese día «para visibilizar, crear espacios informativos y desestigmatizar la infancia». Garantizan que visibilizar, educar y sensibilizar es fundamental para entender a la otra persona y, así, dejar de hablar del tema desde el desconocimiento.

Además, Laura Pellicer y Carmen Ramos, hacen un llamamiento para que las personas que no pertenecen al colectivo lo acompañen y apoyen desde la normalidad y no la pena. «Es necesario normalizar que una persona trans es una persona normal. Ser trans no es una patología, es una identidad de género» aseveran desde la organización.

La asociación Chrysallis representa la apertura y normalización hacia la infancia trans. Además, las coordinadoras aseguran que en Murcia todavía es un tema conflictivo.

«Es fundamental educar, empezando por los niños, para conseguir que el mundo cambie» afirman desde la entidad. Asimismo, certifican que hay niños a los que les cuesta expresarse y por eso viven escondidos. No obstante, desde Chrysallis ofrecen ayuda tanto a los niños como a los padres para que no tengan miedo. De ahí la importancia de la visibilidad, para evitar que los padres entren en pánico y tengan conocimiento suficiente para poder ayudar a sus hijos. Desde la asociación garantizan que los niños que forman parte de la asociación se sienten acompañados, amparados y poderosos. Aunque inciden en que «la sociedad no está preparada para este colectivo, hay mucho estigma».

Es la primera vez que Chrysallis realiza un evento de este nivel. Aunque han realizado reuniones con familias de la asociación, pero nunca con este alcance. Hacen una invitación a todo el mundo a conocer la infancia trans «para que comprueben que los niños son felices y libres» concluyen.

Desde Chrysallis han organizado diversas actividades para fomentar la visibilidad, la igualdad y el respeto. Por ejemplo, hay talleres para exponer textos personales, bajo el lema ‘Alza tu voz, hazte oír’, habrá bailes colectivos y muchas otras actividades.

El evento tendrá lugar mañana, domingo, de once de la mañana a dos de la tarde en el Jardín Angelita López en Ronda Sur. Es de acceso libre y gratuito para todo el que quiera ir.

Además, desde la organización esperan la asistencia de otros colectivos y que la gente se acerque y conviva «para que vean que son niños libres y felices».

«Las dudas que se plantean en torno a las identidades trans tienen su origen en la construcción social del binarismo dicotómico de género. Nos han trasmitido como única posibilidad la división de las personas en dos categorías, hombre y mujer. Nuestra identidad solo la conocemos ‘nosotres mismes’ (sic) y es nuestro derecho imprescindible decidir con qué género nos identificamos en esta sociedad diversa y plural», opinan desde Chrysallis.