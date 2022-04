El consumo de brócoli se ha multiplicado en los últimos años, registrando una evolución que ha pasado de los 200 gramos per cápita a los 2 kilogramos. Este es uno de los datos arrojados el pasado miércoles en la XIII Asamblea de la Asociación +Brócoli, una entidad que nació en 2010 con el objetivo de promover el consumo de esta crucífera y divulgar sus propiedades y beneficios.

El restaurante Rincón Huertano de Murcia acogió este evento, que ha tenido como título ‘Juntos somos más’, y en el que se ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta que marcará los pasos de la asociación en los próximos cinco años, «con el objetivo de que el consumo per cápita alcance los 5 kilos», señaló la presidenta de +Brócoli, Antonia María Piernas Millán.

Cabe destacar que España cuenta con cerca de 50.000 hectáreas de producción de brócoli, que representan 600.000 toneladas de producto fresco —el 90% se exporta a Europa—. En este contexto, «España produce la mitad del brócoli que se exporta y come en Europa, del cual, el 80% se produce en la Región de Murcia», apuntó Piernas Millán.

Programas europeos

Para la promoción de esta verdura, la asociación ha participado en distintos programas europeos. Por un lado, + Brócoli formó parte del programa europeo ‘Cute-4 You. Cultivating the taste of Europe for you’ el año pasado, cofinanciado por la Comisión Europea.

Agradecer el trabajo del sector de las frutas y hortalizas, esencial para la sociedad durante la pandemia de la covid-19, así como animar a consumir productos europeos frente a los importados de terceros países, fueron los principales objetivos de este proyecto.

«La covid ha puesto sobre la mesa de importancia de consumir productos frescos naturales y saludable, entre los que se encuentra el brócoli, una de las verduras con más aporte nutricional, razón por las que ahora, más que nunca, debemos de dar a conocer sus beneficios y propiedades, cambiando la percepción del consumidor”, añadió la presidenta de + Brócoli.

La asociación participa actualmente en ‘Cute Healthy- Cultivando una Europa Saludable con Frutas y Hortalizas de Europa’, un programa de promoción europeo de tres años de duración que nació para generar un movimiento social de apoyo al sector de las frutas y hortalizas europeo, así como para ensalzar el trabajo y el esfuerzo de los agricultores europeos.