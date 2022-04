Pese a que la primavera empezó hace diez días, esta no termina de querer instalarse en la Región. El pronóstico del tiempo para los próximos días da un respiro a las precipitaciones, sin embargo el sol no calentará a los murcianos que esperaban disfrutar del fin de semana al aire libre.

El primer fin de semana de abril arrancará más frío de lo normal por la irrupción de un frente atlántico pasará este fin de semana por la Península y tendrá su influencia en la Región. Tras él llegará una masa de aire ártico que provocará un descenso acusado de las temperaturas que se situarán en niveles más propios del invierno que de principios de abril y nevadas copiosas en cotas muy bajas del norte, desde los 300 metros de altura, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La bajada de temperaturas arranca este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos, sin descartar chubascos débiles y ocasionales por la tarde y que supondrían los últimos coletazos del largo episodio de precipitaciones que ha experimentado la Región desde mediados de marzo.

Por otro lado, las temperaturas irán en descenso, salvo las máximas en el interior, que alcanzarán los 17 grados en Murcia y Cartagena, 16 en Lorca, 14 en Caravaca y 11 en Yecla. Los termómetros caerán hasta los 3 grados en el Noroeste y el Altiplano, los 6 en Lorca, 8 en Murcia y 10 en Cartagena.

La bajada de las temperatura podría ocasionar heladas débiles en el Noroeste.

Los termómetros seguirán cayendo el sábado

Lejos de ser las temperaturas habituales de un mes de abril en la Región, el sábado las máximas rondarán los 15 grados, no superando los 11 en Yecla. Sin embargo, cuando realmente se apreciará la caída del mercurio será por la noche, ya que las mínimas serán más propias de invierno. Murcia no subirá de 5 grados, mientras que Caravaca y Yecla tendrán mínimas de 2 y 0ºC, respectivamente.

La bajada de los termómetros podría provocar heladas débiles en áreas del Noroeste y del Altiplano.

Por otra parte, los cielos se mantendrán nubosos o despejados durante todo el día y la Aemet descarta precipitaciones.

Domingo invernal

El domingo las temperaturas máximas experimentarán una ligera caída con 15 grados en Murcia, 13 en Cartagena y Lorca, 11 en Caravaca y 10 en Yecla. Las mínimas, por su parte, continuarán su descenso y llegarán a marcar en negativo en Yecla, donde se espera que caigan hasta -1 grado. En Lorca y Murcia las mínimas caerán a 4 grados, mientras que en Caravaca el termómetro llegará a marcar 1 grado.

Respecto al estado de los cielos, estos se presentarán nubosos con nubes medias y altas por la mañana, y nubes bajas a partir de la tarde. Además se esperan vientos de componente este, más intensos en el litoral con rachas fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología informa de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por fenómenos costeros previstos para última hora de la tarde y noche del próximo domingo, día 3, cuando se espera viento del nordeste fuerza 7 en el litoral del Campo de Cartagena y Mazarrón.

El lunes abrirá la puerta a la nieve

La Aemet no descarta que la semana que viene arranque con nevadas en cotas superiores a los 800-1.000 metros. Si bien las máximas irán en descenso y se situarán en la franja de entre los 5 y 12 grados en la Región, las mínimas sumarán un par de grados más y llegarán a marcar 9ºC en Murcia y 10 en Cartagena. No obstante, en Caravaca y Yecla seguirán siendo muy frías, ya que no superarán los 3 grados.

El lunes volverá a desaparecer el sol y el cielo estará cubierto. Además, los vientos soplarán de componente este, fuertes con rachas muy fuertes en el litoral.