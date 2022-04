«Somos gasolineros, no banqueros», asegura el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de la Región, José Baños, quien considera inviable la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro de carburante que ha establecido el Gobierno central para compensar los perjuicios causados por la subida de los combustibles. Baños calcula que las gasolineras tendrían que adelantar unos 1.000 euros diarios, por lo que no descarta algún cierre cuando las empresas no puedan seguir asumiendo la devolución, que puede superar los 100.000 euros durante el periodo marcado, hasta el próximo 30 de junio.

Este será el cambio de precio este viernes en las gasolineras de Murcia La pasada medianoche entró en vigor la regulación establecida por el Gobierno dentro de las medidas para amortiguar la guerra en Ucrania, que contempla una rebaja en el precio de la gasolina y el gasoil. De los 20 céntimos que tendrán que devolver las gasolineras, 15 serán aportados por el Estado y los otros 5 serán sufragados por las propias empresas petroleras con una facturación superior a los 750 millones de euros. La organización de Técnicos de Hacienda Gestha ha estimado que en la Región esta rebaja supondrán un ahorro de 73 millones de euros para los consumidores murcianos. El presidente de la patronal de las estaciones de servicio reprocha al Gobierno la falta de previsión y la imprecisión del decreto que se recoge la devolución, dado que no establece plazos ni concreta la fórmula que aplicará para reintegrar el dinero a las gasolineras. A su juicio, esta regulación no cumple «los requisitos técnicos que debe reunir una norma legal de aplicación inmediata». ¿Cuánto puedes ahorrar al mes con el descuento de la gasolina y el diésel? Teme que el ingreso del dinero a las empresas se eternice y critica que no se haya tenido en cuenta «que estamos a las puertas de la Semana Santa», cuando se producen un repunte del consumo de carburantes por las vacaciones, lo que incrementará el volumen del descuento al que tienen que hacer frente los empresarios. Recuerda que la situación financiera de las gasolineras puede verse comprometida, además, «si los transportistas que no han trabajado a causa de la huelga no pueden pagar». No descarta incluso que algunos empresarios se vean obligados a cerrar si se quedan sin recursos para hacer frente a las devoluciones. Aunque afirma que desde la patronal se está recomendando aplicar la norma y descontar los 20 céntimos en la factura, da por hecho que «habrá compañeros que no podrán abrir». José Baños se muestra indignado, además, ante «la amenaza de la que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia va a vigilar los precios de las gasolineras y nos va a mirar con lupa, cuando el Ministerio de Hacienda conoce totalmente las cifras de cada gasolinera. No se puede amenazar con una intervención», se quejó. Recuerda igualmente que «el artículo 38 de la Ley de la Competencia contempla la libertad de precios. No tenemos un pozo petrolífero, compramos productos y los vendemos». El representante empresarial asegura que en este momento es posible saber «cuáles son los precios que tienen las 12.000 gasolineras de toda España». Defiende que habría sido más práctico reducir el importe de la ayuda del IVA del 21 al 10%, dado que habría evitado las complicaciones a las que se enfrentan las estaciones de servicio y habría facilitado la gestión al Gobierno, al tiempo que recordaba que «en el caso del gasóleo profesional está perfectamente estipulado» la compensación. Dijo también que esta medida resulta más difícil para las gasolineras abanderadas que para las de las petroleras. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que a partir de este viernes habrá un «formulario» en la página web de la Agencia Tributaria que podrán cumplimentar las gasolineras que quieran solicitar un anticipo. Dijo también que la semana que viene empezarán a hacerse efectivos.