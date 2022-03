"Nunca he tenido presiones de los políticos, aunque habrían sido infructuosas"

Cercano, comprometido y empeñado en explicar a la sociedad murciana qué es un fiscal, José Luis Díaz Manzanera trabaja las 24 horas, pelea para que lleguen más fiscales a la comunidad murciana, da charlas en centros educativos o en la Escuela de Policía Local, y atiende a La Opinión, en su despacho del Palacio de Justicia de Murcia, con la ilusión renovada: por delante, cinco años más como fiscal superior de la Región.

¿Qué balance hace de estos cinco años como fiscal superior de la Región?

En general muy positivo. Es un orgullo el pertenecer a la carrera fiscal, y también lo es aún más el ser fiscal superior. Se han obtenido unos logros importantes: la digitalización de nuestro trabajo (si bien aún no finalizada), fortalecimiento de las conformidades, aumento de las resoluciones judiciales que coinciden con las peticiones de la Fiscalía (un 95 %), acercamiento a los ciudadanos de la función del fiscal.

¿Cuál fue el momento más duro de este lustro?

Sin duda, la época de la pandemia y en concreto los meses de confinamiento y los posteriores, siendo la fase más estresante de mi carrera profesional. Ante una situación tan novedosa y tan grave como la que se produjo, se tuvo que ir dando soluciones a las numerosas incidencias diarias que sucedían, tanto ante los iniciales insuficientes medios de protección personal y colectiva, pasando por la fijación de turnos rotatorios de los fiscales y funcionarios para que no acudiesen todos los días, y la gestión que se tuvo que hacer para conseguir el teletrabajo entre todos, lo que permitió el llevar el trabajo al día. En todo esto tuvo una gran actuación pionera la Fiscalía General del Estado, que nos fue muy útil, a través de circulares y decretos.

¿Y el más gratificante?

La respuesta extraordinaria que tuvieron todos los fiscales y funcionarios de esta Región. Se demostró una vez más una de sus señas de identidad: el compañerismo. También el gran apoyo y confianza que tuve de todos los integrantes de la plantilla. Y también la magnífica acogida de mi campaña de ‘Apertura de la Fiscalía a la sociedad murciana’, única y pionera a nivel nacional, en la que explico la función de un fiscal, impartiendo charlas en el ámbito estudiantil y en instituciones públicas y privadas.

En la última apertura del Año Judicial, usted fue muy crítico con los partidos políticos que hacen un uso abusivo de la Justicia al denunciar sin base. ¿Sigue pasando esto o se dieron por aludidos?

Yo creo que fue una afirmación que tuve que hacer, ya que se observó que las denuncias que se estaban recibiendo en la Fiscalía por esos temas, en un 77 % se estaban archivando, y gran parte de ellas desde el principio sin necesidad de practicar diligencias al no observarse ‘ab initio’ delito alguno. Es todavía pronto para comprobar si ha bajado ese porcentaje, tanto en el número de denuncias presentadas como en el índice de archivos. La Fiscalía no puede ser utilizada para tratar de criminalizar conductas que carecen de entidad penal con una finalidad política o mediática, eso sería torticero.

¿Alguna vez han intentado los políticos presiones a la Fiscalía o suelen respetar?

En mi caso no ha existido nunca ningún intento de presiones, las que serían infructuosas. Si bien es cierto que se han dado casos en esta región en los que de forma indirecta así ha sucedido. Es clave en un Estado de Derecho como en el que nos encontramos el respeto del principio de separación de poderes. He tratado de transmitir el máximo respeto institucional a la labor de la Justicia.

¿Cómo ve usted el tema de las conformidades, gracias a las cuales una persona admite su delito y llega a un acuerdo para salir libre, pese a la condena?

Son algo imprescindible para conseguir reducir la pendencia de los asuntos en la vía penal. Esta Fiscalía de Murcia ha apostado por ellas con la firma de protocolos con los tres colegios de abogados de esta Región, y los resultados están siendo satisfactorios. La cuestión enlaza con el problema de la lentitud en la respuesta judicial a los asuntos, que está suponiendo de forma generalizada unas dilaciones indebidas y la necesaria aplicación de la atenuante prevista legalmente, que puede ser aplicada incluso como muy cualificada, y que entra en juego con otras, como la reparación del daño. En cualquier caso, los acuerdos son todos legales.

¿Cree que la gente ha perdido la confianza en la Justicia?

En parte es entendible que pueda ser así, por la lentitud en su respuesta, ya que en tal caso se pierde eficacia, y por tanto, confianza en ella. Del esfuerzo diario de los profesionales que estamos en ella depende que esa sensación no se produzca.

Hablando de causas concretas, usted ha estado comprometido con salvar el Mar Menor, incluso antes de asumir el cargo de fiscal superior. ¿Ve en la cercanía el inicio del juicio por la contaminación del Mar Menor?

Ese asunto es el más importante problema medioambiental que ha tenido esta región en el siglo XX y del presente, junto con la contaminación de la bahía de Portman. Se trata de un asunto muy complejo en el que confluyen muchos factores. Es ya un éxito el que acabe en juicio oral, que es el momento procesal más importante de un procedimiento penal, y en el que se deben practicar todas las pruebas con todas las garantías. En cuanto a la fecha de juicio, confío que será al final de este año o comienzos del siguiente. Depende de la agenda de señalamientos de la Audiencia Provincial, que hay que destacar que en un esfuerzo de adelantar al máximo los juicios, se han desdoblado las dos Secciones de Murcia capital, algo a lo que ha empujado también la Fiscalía.

Ahora se tratan de depurar responsabilidades por acciones de hace años, décadas. ¿Es muy hipotético imaginar que, en unos años, se puedan ver juicios por hechos que están aconteciendo hoy día?

Si los hechos están sucediendo hoy día, lo importante es que lleguen a conocimiento de los órganos competentes para su investigación (Fiscalía, Policía o Juzgado de Guardia), siendo imprescindible que se denuncie cuanto antes. En tal caso, se iniciaría una investigación, la cual duraría el tiempo necesario, que en muchos casos es demasiado largo.

Huelga de transportes. Sabotaje de camiones, clavos en el asfalto, tirar pintura a los vehículos... Por lo que se va viendo, ¿cree que algún piquete acabará sentado en el banquillo o estas violencias quedan impunes?

Habría que analizar los casos concretos uno a uno, pero en principio los hechos que plantea pueden tener su tipificación en el Código Penal.

Tema Ley del Menor. Se puso sobre la mesa hace unas semanas, con asuntos como el triple parricidio de Elche. ¿Usted es partidario de modificar la edad penal?

Ese tema es complicado. La cuestión es determinar a partir de qué edad un menor tiene la madurez suficiente para entender y comprender lo que hace, ya que se presume ‘iuris et de iure’ (sin admitir prueba en contrario) que con 14 años menos un día de edad no tienes madurez suficiente. En la época que vivimos de explosión de la facilidad de comunicación con los demás (redes sociales, Internet...) y la excesiva facilidad y anticipo de acceso a la posesión de los dispositivos (como teléfonos móviles o tabletas) hace que se acceda demasiado jóvenes a una información que no se tiene la madurez suficiente para gestionarla adecuadamente, y que conlleva a la producción de comportamientos inapropiados e incluso violentos. No creo que modificar la edad penal sea la solución, sino que la clave está en la educación, y en la que estamos todos implicados, y posiblemente no lo suficientemente preparados.

Maltrato animal. Aunque se legisla al respecto, es raro ver que alguien entre en la cárcel por este delito. ¿Se van de rositas estos delincuentes?

En este delito se ha avanzado mucho en los últimos años, hasta el punto de considerarlos casi como personas. Las penas a imponer por los maltratos más graves (muerte de un animal) puede llegar hasta los 18 meses de prisión, por lo que, salvo que tengas antecedentes penales no se ingresa en la cárcel por la suspensión de la condena, y siempre que se repare la responsabilidad civil. No obstante, ya se ha dado algún caso de reincidentes que han cumplido la pena de cárcel.

Un fiscal superior, ¿logra desconectar alguna vez?

Incluso ya antes de acceder al cargo era muy complicado: con el horario laboral no suele ser suficiente, hay que utilizar muchos fines de semana para poder conseguirlo. Esto debe ir acompañado de la necesaria comprensión de la unidad familiar, a la que le tienes que quitar muchas veces demasiado tiempo.

¿Cómo afronta los cinco años que tiene por delante?

Con una sincera ilusión renovada. Son muchos los retos que existen, todos apasionantes: consolidación de la digitalización de la justicia y de las nuevas tecnologías, aprobación de reformas legales necesarias, potenciación de las conformidades y de los medios alternativos de solución de conflictos, mejora de las infraestructuras y de los medios personales, potenciación de las especialidades de la Fiscalía, consolidación del teletrabajo. Todo esto debe producir la ansiada agilización de la justicia, en eso confío y por lo que voy a intentar luchar. Mi objetivo prioritario va a ser el conseguir ya del Ministerio unas instalaciones dignas para los fiscales en la Ciudad de la Justicia de Murcia: hay doce hacinados de forma indigna en cuatro dependencias que no son despachos, y se reclama, desde hace ya cuatro años, once despachos en los 2.500 metros que hay disponibles en la misma planta. Ocuparía poco más de la décima parte del espacio, quedando el resto disponible para futuras unidades judiciales.

¿Hay algún truco para mantener la ilusión y las ganas, en un trabajo como el suyo?

Para mí la clave es el creer en una profesión maravillosa como es la mía, me siento más fiscal que nunca, siendo juez también como soy. Me encanta promover la acción de la Justicia, defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y de las personas desvalidas, así como proteger el interés público, con la máxima imparcialidad y objetividad. Después de 32 años de fiscal, sigo creyendo en ello. Por eso sigo teniendo ilusión y ganas.