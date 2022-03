El Colegio Maristas Alicante, formado por Isabel Llorens Saura, Loreto Martínez Bonmati e Inés de Vesian Martínez, ha sido el vencedor del PREU ESIC organizado por ESIC Business and Marketing School con la Fundación Educativa Activa-t y cuenta con la colaboración de Divina Seguros.

Este certamen ha contado con la participación de 20 equipos formados por alumnas y alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de OCHO provincias de España, de trece centros, dos de ellos de la Región de Murcia: Virgen del Pasico (Región de Murcia); Maristas Cartagena (Región de Murcia); Agustinos – Colegio San Agustin (Alicante); Colegio Brains (Madrid); Colegio El Pinar (Málaga); IES Fray Ignacio Barrachina (Alicante); Heidelberg (Las Palmas de Gran Canarias); Iale School (Valencia); Colegio del Salvador – Jesuitas (Zaragoza); Colegio Montealto (Madrid); St Marys School (Sevilla); Colegio San Vicente Ferrer – PP. Dominicos (Valencia) y Torrenova (Castellón).

Tras varias rondas de debates centradas en los ODS quedaron finalistas Colegio Maristas Alicante y Colegio del Salvador (Jesuitas de Zaragoza) donde el tema final fue ‘¿Debe la OTAN intervenir militarmente en la guerra entre Rusia y Ucrania?’.

Para ESIC es importante este tipo de eventos en los que el diálogo es el protagonista como señala Agustín Carrilero, director de ESIC Comunidad Valenciana: «Es frecuente hablar en las aulas de los constantes cambios en lo que nos rodea, en los modos de vida y de trabajo, en las tecnologías, pero no tanto en las relaciones entre personas. Sin embargo, es necesario que un o una profesional trabaje la forma de evaluar las cosas, de interpretarlas».

Carrilero destaca que «la empresa necesita profesionales que no queden atrapados por su propia narrativa, en lo que uno se cuenta a sí mismo y que ni siquiera se llega a cuestionar. Y el debate nos enseña a que no es lo mismo juzgar que intentar comprender. Tampoco es lo mismo tener una visión limitada de algo que ampliar esa misma visión para descubrir eso frente a lo que previamente no teníamos capacidad de ver».

«Nexo entre alumnos, profesores, preparadores y familia»

En esta VIIª edición del torneo de debate preunivesitario, los participantes han aplicado sus conocimientos aprendidos en las asignaturas de Bachillerato como filosofía, lengua, economía y otras más sobre la Agenda 2030. «El proyecto de debate en ESIC tiene gran cabida ya que es una de las tendencias educativas más innovadoras y contribuye a desarrollar y fortalecer capacidades que inciden a nivel personal y profesional», afirma Carla Martínez-Climent, docente e investigadora de ESIC Business & Marketing School. «El evento es un nexo entre alumnos, profesores, preparadores y familia que va totalmente en la línea de la cultura ESIC», añade.