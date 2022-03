"El campo de Cartagena lleva camino de volverse tóxico e inhabitable"

A día de hoy todo el mundo ha oído hablar del cambio climático, pero tras décadas de informes y cumbres del clima, la situación no ha hecho sino empeorar. ¿Qué hace falta para que pasemos de los datos a la acción? Fernando Valladares, Doctor en Biología e investigador del CSIC, especialista en el impacto de la actividad humana en los ecosistemas, hablará hoy de estos y otros temas en Murcia (18 horas, Museo de la Ciencia y el agua, entrada gratuita hasta completar aforo)

¿Qué escucharán los asistentes a la conferencia?

Un retrato robot de la emergencia climática. Para esto enlazaré noticias actuales -por ejemplo de la guerra en Ucrania- definiré conceptos y hablaré de otras cosas relacionadas, como la salud mental.

¿Considera que existe relación entre la emergencia climática y la guerra?

Por supuesto. Putin, cuando inició la invasión a Ucrania, sabía que las sanciones de Occidente serían templadas, porque tenemos un modelo energético basado en el gas ruso. Alemania, por ejemplo, ha asegurado que no puede dejar de depender de él. España está más ligada al gas argelino, donde las relaciones tampoco son dulces. Al final, lo deseable sería reducir el uso de estas energías.

Se ha hablado mucho de que la única solución para el planeta pasa por cambiar completamente nuestro modelo de vida ¿es esta renuncia posible?

Soy optimista con la posibilidad de que la ciencia y la tecnología ayuden a encontrar escenarios ecológicos mucho mejores en los que no se pierda calidad de vida, pero el problema es político y social

¿A qué se refiere?

No me gusta hablar de culpa, porque es estéril; me gusta hablar de responsabilidades. Todo el mundo tiene, con el cambio climático, un punto de responsabilidad. Pero, por más que las personas individuales hagan cosas, apenas se puede reducir el 20% de las emisiones de dióxido de carbono. De igual manera, hay partidos políticos interesados en poner medidas efectivas, pero estas suelen ser impopulares y no pueden llevarse a cabo sin respaldo de la ciudadanía. El paso lo tenemos que dar todos.

¿Ha seguido la petición y el proceso de dotar de personalidad jurídica al Mar Menor?

Si, participé muy activamente en la campaña de recogida de firmas. Si sale adelante será un profundo motivo de orgullo murciano, ya que en Europa no existe ningún precedente de paraje natural con personalidad jurídica propia. Esto es un cambio muy profundo, porque contribuye a que la ciudadanía entienda que la naturaleza no es un bien que podamos usar a nuestro antojo. En otros países sí existen estas medidas porque hay mayor comunión de ciertos grupos con la naturaleza.

¿Y esta medida será efectiva?

Espero que sí, aunque tardaremos muchos años en ver los resultados. Por otra parte no hay que parar aquí, hay determinados umbrales climáticos que si se siguen cruzando en la Región de Murcia traerán consecuencias irreversibles.

¿Por ejemplo?

El campo de Cartagena lleva recorrido para volverse tóxico e inhabitable en unos años, debido a la unión de la sequía y los fertilizantes. Esto ya ha pasado en otros sitio, como California, donde existen «zonas muertas» porque antes se usó indiscriminadamente el nitrógeno y fósforo en los cultivos, y con la falta de lluvias estos pasaron al aire, que se volvió tóxico.

¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Recordar dónde vivimos. La Región tiene unas limitaciones de agua, y, o se reclama un trasvase del Tajo al Segura o se sigue chupando agua del subsuelo, que cada vez está más seco. Nada de esto es efectivo, hay que ir planteando otro modelo de agricultura para Murcia.

¿Esto no dejará en la calle a muchos agricultores?

El secano es un modelo de agricultura que también da trabajo, e incluso más. Muchos agricultores se manifiestan y dicen que se van a quedar sin trabajo, pero es que con la continuidad de este modelo agrario tan intenso ellos son los primeros que perderán su empleo en unos años, cuando ya no se pueda producir más.

¿Y este escenario no se ha contemplado?

Estoy seguro de que sí, pero las grandes empresas, que hacen su fortuna gracias a explotar la huerta murciana, hacen pensar a sus trabajadores en el corto plazo, porque a ellas no les interesa cambiar de modelo. «Cuando reviente dará igual, tendremos la vida resuelta», piensan.