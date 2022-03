Ruedas pinchadas y clavos en la carretera: los piquetes del transporte sabotean camiones en la Región

Los transportistas que no secundan el paro y quieren seguir trabajando se están viendo cada día con más dificultades para ejercer su labor. Los piquetes están poniendo clavos y tornillos en la carretera, con el fin de pinchar las ruedas de los camiones para que estos no puedan salir. La Delegación del Gobierno en Murcia indica que se están investigando estos hechos, aunque por el momento no se ha identificado a los autores de estos actos vandálicos, por lo que no se han producido denuncias.

Detenido un miembro de un piquete informativo por sabotear un camión en Lorca En concreto, uno de los puntos con más problemas está siendo Escombreras, donde existe un gran volumen de tráfico de vehículos pesados procedentes de las industrias del Valle y del puerto. También se han producido incidentes en Lorca, Puerto Lumbreras y Alhama de Murcia. Los sospechosos, que aún no han sido identificados, no solo estarían arrojando clavos y tornillos a la calzada: en ocasiones, también habrían rajado las ruedas de los tráileres. Camiones, tractores, taxis y lluvia: colapso y caos de tráfico en Cartagena y Murcia en hora punta por las protestas Al comienzo del paro, un hombre acababa detenido este lunes en Lorca por, presuntamente, sabotear un camión en el Polígono Industrial Saprelorca. El sospechoso habría pinchado las dos ruedas de un vehículo pesado, para impedir que saliese y obligarlo así a sumarse al paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Además de pinchar las dos ruedas, el hombre habría cortado el manguito del gasoil. A pedrada limpia en otras provincias En otras provincias, los incidentes son mucho más violentos. En Sevilla, un camionero que circulaba por el término municipal de Écija a bordo de su vehículo acababa herido como consecuencia del impacto de una pedrada. La piedra fue lanzada desde la vía de servicio colindante, rompió el parabrisas y dio en la cara al chófer, que perdió el control de su vehículos y se estrelló contra el quitamiedos de la vía. Afortunadamente, él no sufrió daños graves