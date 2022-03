Fomento paraliza su plan contra la construcción en zonas inundables

La Consejería de Fomento ha paralizado su Plan de Ordenación Territorial de Prevención de Riesgos de Inundaciones de la Región de Murcia, un proyecto que pretendía establecer unas 'reglas del juego' para los desarrollos urbanísticos con el fin de evitar la edificiación sobre zonas en peligro de verse afectadas por la acumulación de agua o por riadas. Con el plan, el departamento de José Ramón Díez de Revenga pretendía ordenar las edificaciones esquivando zonas inundables o dirigiendo el urbanismo hacia zonas con "menor peligrosidad de inundación".

La Comunidad, por tanto, ha decidido no retomar el proyecto hasta conocer la versión definitiva de los mapas de riadas de la Confederación Hidrográfica del Segura que tanta polémica han generado por su bloqueo a la tramitación de planes urbanísticos. "En un contexto en el que sabemos con certeza la deficiencia técnica de los mapas de inundabilidad sobre los que debería basarse la Ordenación Territorial, lo más prudente es no seguir avanzando con el mismo, hasta que se corrijan por completo las deficiencias detectadas", señala la Consejería.

Sin embargo, el proceso de este proyecto arrancó en octubre de 2020 con su licitación, antes de conocerse la publicación de dichos mapas por parte de la CHS (febrero de 2021), y el pasado mes de noviembre la adjudicación del servicio de redacción del plan quedó desierto. Este plan ha sido demandado por los ayuntamientos a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, al suponer unas "normas complementarias" que ayudan a gestionar los usos del suelo fuera de los terrenos que gestiona la Confederación (dominio público hidráhulico).

Este plan buscaba paralizar y restringir de forma cautelar la edificación en suelos que presenten este riesgo, así como establecer que todos los proyectos, planes o programas que contemplen cualquier tipo de construcción tengan en cuenta la inundabilidad de la zona. Por otro lado, Díez de Revenga se ha mostrado muy crítico con la planificación de la Confederación al paralizar el urbanismo. Tras unas declaraciones el martes del presidente de la CHS, Mario Urrea, señalando que estos mapas pretenden "proteger" y que todavía continúa su tramitación para ser perfilados, el consejero respondió con una pregunta a través de Twitter: "¿Pretende [la CHS] que traslademos a las 400.000 personas afectadas en el área metropolitana de Murcia a lo alto de la montaña para 'proteger' a la población?".

Ante lo que pretende el plan y lo que dice el consejero, Fomento señala que se parte de la base de que los "mapas publicados son defectuosos, y que establecen como inundables zonas que no lo son". A raíz de ello, Fomento no cree necesario establecer medidas adicionales de "restricción de edificación en lugares donde no existe riesgo real, es una temeridad". Lo que está paralizando la actividad, señala este departamento, es haber declarado como peligrosa una superficie "muy superior a lo que realmente lo es".