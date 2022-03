Más de 13.500 niños murcianos carecen de pediatra

En la Región de Murcia hay 13.531 niños que carecen de un pediatra asignado. La falta de profesionales de pediatría por las malas condiciones laborales y la saturación de consultas ha llevado a que en estos momentos haya 13 plazas vacantes de esta especialidad en Atención Primaria, puestos que no se cubren por la falta de profesionales que quieran asumirlas. Así lo ha denunciado este jueves la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), desde donde alertan que en toda España son cerca de 600.000 los niños y adolescentes que se encuentran en esta situación, "sin un pediatra asignado, ni ningún otro médico".

Las cifras han sido ofrecidas por la presidenta de la AEPap, Concepción Sánchez Pina, durante la presentación de su 18º Congreso, en el que se dan cita más de 700 profesionales desde esta tarde y hasta el sábado, en Madrid.

Los datos sobre la falta de pediatras se han obtenido de una encuesta realizada a los vocales autonómicos y sociedades federadas de AEPap, cifras que muestran que hay al menos 595 plazas de asistencia infantil vacías, sin ningún profesional médico, ya sea pediatra o de otra especialidad, que quiera trabajar en ese destino. Se trata de plazas vacías por las malas condiciones laborales, son plazas con consultas abarrotadas, con profesionales solos que en muchas ocasiones no tienen ni el apoyo de enfermería.

"Estos niños no tienen a nadie que les conozca, que les haga el seguimiento habitual, son muchos los menores que no tienen un profesional de referencia en España", apunta la doctora Sánchez Pina.

Por comunidades autónomas, la situación es peor en Madrid, con un 20 por ciento de plazas de pediatría vacantes; Navarra, con un 16 por ciento, y Andalucía y Cataluña, con un 10 por ciento de plazas vacantes cada una. Cataluña, Madrid y Andalucía son las tres autonomías más pobladas, con lo que el problema es mayor: hay más de 100.000 niños sin pediatra en cada una, más de 200.000 en el caso de Madrid. Mientras que otras, como Baleares y Castilla-La Mancha, tienen un alto porcentaje de plazas de pediatría cubiertas por profesionales no especialistas.

Contratan a médicos sin el MIR

La presidenta de la AEPap solicita a los responsables autonómicos que se sienten a buscar soluciones, "que se reúnan con los pediatras y los escuchen", al tiempo que califica de "preocupante" la falta de sensibilidad de algunos gobiernos autonómicos con la atención infantil.

Concepción Sánchez Pina explica que en algunos casos se está contratando a médicos que no ha aprobado el MIR para pasar consultas de pediatría, situación que han detectado en comunidades como Andalucía, Canaraias y Cataluña, donde se está utilizando a los R0. Por lo que insiste en que "no es adecuado que médicos sin formación especializada atienda a la infancia y adolescencia".

En defensa del trabajo de los especialistas, afirma que "los pediatras conocemos mejor los protocolos, diagnosticamos antes enfermedades tan importantes como cáncer o meningitis, lo que está demostrado por numerosos estudios, ya que somos los profesionales formados para la atención a la infancia".

“Cuando no hay suficientes pediatras en Atención Primaria, las coberturas de vacunación no son óptimas y se pone en riesgo la salud física y mental de los niños. Y una pérdida de salud de la población infantojuvenil sería más devastadora que la pandemia”, aseguran los responsables de la AEPap.

Efectos directos e indirectos de la Covid-19 en la infancia

Precisamente la atención a la Covid-19 va a tener especial relevancia en este 18º Congreso de AEPap. En la rueda de prensa de presentación, la doctora Pilar Lupiani, pediatra de Atención Primaria y encargada de presentar la actualización sobre Covid-19 pediátrico en la mesa 'Flashes Pediátricos' del Congreso, ha señalado que "trataremos de actualizar los conocimientos sobre transmisión vírica y clínica en los niños, sobre las poco frecuentes, pero existentes, complicaciones, como el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, y sobre la fiabilidad de las pruebas diagnósticas”. Asimismo, ha afirmado que habrá lugar para analizar “los efectos colaterales que ha provocado la pandemia en los niños, y también estudiaremos el comportamiento de la pandemia en el ámbito escolar”. Porque “si bien la morbi-mortalidad directa ha sido mucho menor en niños, hay que resaltar la importancia y la trascendencia de sus secuelas. Algunas las estamos percibiendo ya; otras, podrán no advertirse hasta pasado un tiempo, pero será preciso mantener la alerta desde las consultas de pediatría”.

La doctora Lupiani recuerda que se acordó abrir los colegios con una serie de medidas que han ido cambiando, "pero en edades tempranas se han detectado retrasos en la maduración del lenguaje y el aprendizaje, con las mascarillas a los niños les cuesta más oír y siempre se les ha dicho que hay que compartir y ahora, con el covid, les decimos 'no te acerques y no toques', esto provoca también retrasos en la socialización". Pese a ello, no es partidaria de la retirada de mascarillas en el interior de los colegios, ya que "hay que ver la evolución de los contagios porque en otros países está comenzando a repuntar".

Además de las consecuencias de la Covid-19 y la situación actual para hacerles frente en los centros de salud, en el 18º Congreso de AEPap se tratarán algunos de los problemas vinculados a la salud que más afectan a la infancia y a la adolescencia en la actualidad. La doctora Victoria Martínez Rubio, coordinadora del Congreso ha destacado que “después de unos meses tan difíciles y de tanta incertidumbre, consideramos que volver a reunirnos es la mejor forma de ir superando todo lo malo que, desde el punto de vista profesional y personal, nos ha traído esta pandemia”.

En estos encuentros se van a tratar temas como la violencia de género que afecta a los niños. Este asunto ocupará una mesa redonda. De acuerdo con la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, publicada en 2019, uno de cada diez menores vive en un entorno de violencia de género. “Como pediatras, garantes de los derechos de los menores, debemos estar atentos ante la sospecha de este tipo de maltrato en nuestra consulta”, ha explicado la doctora Martínez Rubio.

Otros asuntos que se abordarán en el congreso son algunos de los cuadros que se han visto afectados por la pandemia, como el abuso de sustancias y los trastornos de la conducta alimentaria, con un taller en el que se darán pautas a los profesionales para la detección precoz. “Estos últimos trastornos representan la tercera causa de enfermedad crónica en menores, después del asma y la obesidad”, ha indicado la coordinadora.