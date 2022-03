La Froet cree que "el Gobierno da palos de ciego" con la oferta de 500 millones

Tampoco la patronal regional del transporte Froet considera satisfactoria la oferta de 500 millones que ha hecho el Ministerio. «No sabemos en qué se traduce, puesto que desconocemos por cuánto tiempo es, ni a cuánto va a tocar cada camión en función de su tonelaje», indicó el secretario general de la Froet, Manuel Pérezcarro. A su juicio, la propuesta es «una inconcreción total y absoluta, cuando el Gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para ofrecer soluciones concretas para poderlas aprobar. Estamos dando palos de ciego. Esto se está retrasando de manera indefinida sin tener sentido ninguno».

Respecto al resto de medidas, Pérezcarro cree que la devolución parcial del Impuesto de Hidrocarburos del gasóleo profesional mensualmente, en lugar de trimestralmente como hasta ahora, es una medida que se puede poner en marcha de forma inmediata, así como la publicación semanal, y no mes a mes como en la actualidad, de los precios del combustible, que es la referencia que se utiliza para revisar los precios del transporte en función del alza de los carburantes. Según apuntó, «lo que estaba esperando nuestra gente son soluciones que no han llegado» y, por ello, «ya no nos fiamos de la gestión del Gobierno» . Pérezcarro reiteró que «seguimos apoyando que las reivindicaciones se hagan pacíficamente», aunque «entendemos la desesperación de nuestra gente», al tiempo que aseguró que «en Froet estamos muy preocupados, y más que nunca unidos a nuestros transportistas, que lo están pasando francamente mal».

La vicesecretaria de la Froet, Eva Melenchón, que ayer participó en un encuentro en la Consejería de Empresa, dejó claro que, si la Froet volviera a parar, la protesta «consistiría en que los camiones dejan de salir, se paran, pero quien trabajar puede seguir haciéndolo».