El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) participa como socio en un proyecto internacional de la Fundación PRIMA (Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area) basado en la creación de novedosos agroecosistemas alternativos y sostenibles, destinados a adaptar los sistemas de producción de frutales a las nuevas condiciones provocadas por el cambio climático y por las demandas de la sociedad y los consumidores.

Además de mejorar la resiliencia de las pequeñas explotaciones de frutales en la cuenca mediterránea, este proyecto, conocido como DREAM (Diversified orchards for resilient and sustainable mediterranean farming systems), persigue aprovechar la biodiversidad funcional y las sinergias beneficiosas entre las distintas especies para reducir el empleo de agroquímicos y el impacto medioambiental, además de aumentar los ingresos de los productores. Para ello, el agroecosistema DREAM contempla la aplicación combinada de tres estrategias distintas, que difieren con los sistemas agrícolas convencionales. Por un lado, el establecimiento de huertos multivarietales con diferentes cultivares de frutas, que florecen y maduran en diferentes momentos de la temporada y que aprovechan una gama de resistencias genéticas a estreses bióticos y abióticos. Por otro, su combinación con cubiertas vegetales, capaces de prolongar la floración, aumentar la fertilidad del suelo, atraer enemigos naturales y repeler posibles plagas. Y, por último, la evaluación económica, medioambiental y social de las nuevas estrategias.