El consejero murciano de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ha pedido este lunes al Gobierno de España la retirada cautelar inmediata de los mapas de zonas inundables y zonas de flujo preferente, que tacha de "deficientes", porque han supuesto la paralización de las licencias de obras y actividad y esa circunstancia está teniendo consecuencias para la economía regional que "empiezan a ser muy preocupantes".

En rueda de prensa, ha opinado que la retirada de esta medida "es la única solución para desbloquear la situación actual que ha generado precisamente su publicación”, y ha explicado que el encargado de hacerlo es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

“Confiamos en que el Gobierno central dé respuesta lo antes posible a las demandas planteadas en los últimos meses, tanto por los ayuntamientos como por las asociaciones empresariales y los colegios profesionales de la Región de Murcia”, afirmó Díez de Revenga.

Además de la retirada de los mapas, el Gobierno regional insta al Ministerio a desbloquear la situación a través de la adopción de otras medidas, “para evitar situaciones de inseguridad jurídica o desamparo”.

Así, solicita recalcular los modelos para ajustarlos a la realidad, incluyendo las preceptivas calibraciones en campo, consulta de datos históricos y someter el resultado a los preceptivos trámites de audiencia pública que permitan la detección y corrección de errores.

Asimismo, ha abogado por planificar y ejecutar las soluciones de defensa contra inundaciones en las zonas que resulten ser vulnerables en los mapas corregidos, especialmente en las áreas urbanas consolidadas en las que habitan miles de personas, en la línea de lo que se lleva realizando desde hace décadas con los Planes de Defensa contra Avenidas.

El consejero ha puesto de manifiesto que, al margen de la corrección administrativa para dar validez legal a estos mapas, el problema fundamental que ha detectado es la modelización informativa efectuada y su representación gráfica, “porque no se corresponde con la realidad física del terreno que deberían representar, al menos en la escala necesaria para las actuaciones urbanísticas”.

Ha insistido en que, ante la situación de alarma social y económica por lo que simplemente parece una deficiencia técnica, “el Ministerio adopte medidas urgentes, ya que el dominio público hidráulico es una competencia estatal, motivo por el cual la Confederación Hidrográfica del Segura fue la redactora de los citados mapas”.

Según un comunicado de la Comunidad Autónoma, a comienzos de 2021 tras la modificación del reglamento estatal de dominio público hidráulico, la CHS elaboró los nuevos mapas solamente sobre una base matemática, y fijan las zonas inundables de forma "muy extensiva y poco precisa".

“Son mapas alejados de la realidad que no tienen en cuenta la situación actual de usos de suelo y la realidad histórica de esta región, que no es la primera vez que se inunda y cuya experiencia no ha sido considerada”, indicó el titular de Fomento, quien recordó que “no han contado con un trámite de audiencia pública, ni tampoco se ha consultado con los sectores, usuarios y administraciones afectadas. Por ello no ha sido posible señalar las deficiencias”.

Díez de Revenga señaló que los citados mapas ponen de manifiesto que “si sus directrices se hubieran aplicado en el pasado, no se hubieran construido ni el Teatro Romea, ni el Casino de Murcia, ni la Iglesia de Santo Domingo; y, si se aplicaran hoy, tampoco se podría llevar a cabo el soterramiento de la ciudad de Murcia”.