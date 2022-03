Guía para los docentes: evitar los discursos de odio y proteger a los escolares rusos

Los orientadores del Servicio de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación ha remitido a los centros educativos una guía sobre cómo actuar con los menores ucranianos que terminen escolarizados en la Región de Murcia.

Entre los aspectos básicos que trata, como gestionar el duelo, la guía pide a los docentes que si hay alumnado ruso «estaremos pendientes de que no lo señalen y que no puedan ser diana de comentarios, ellos no son responsables de las decisiones que se han tomado desde su país de origen o el de sus padres». Además, se reclama evitar los discursos de odio ya que el alumnado puede tomar «una actitud impulsiva con ánimo de venganza».

En el caso de un conflicto bélico como el que está ocurriendo en Ucrania, los profesores se pueden encontrar «alumnado en situación de pérdida de contacto con personas que quieren, pérdidas materiales, pérdida de su identidad cultural. Aunque nuestros alumnos están sufriendo estas pérdidas en la distancia, la vivencia de esta situación les puede provocar miedo o nerviosismo. Por ello es importante que puedan tener espacios de expresión emocional y acompañamiento en la escuela».