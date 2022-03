El PP de Águilas anuncia una reunión con AUGC para evitar la supresión del Seprona de Águilas

La presidenta del Partido Popular de Águilas, Eva Reverte, ha afirmado que "no vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga reduciendo la plantilla de la Guardia Civil en la localidad", tras conocer en La Opinión que existe un proyecto para suprimir la patrulla del Seprona en este municipio, además de en Abarán, Alhama de Murcia y Torre Pacheco.

"El Partido Socialista sigue maltratando nuestra localidad y a la escasez de efectivos de la Guardia Civil que venimos denunciando desde hace dos años, ahora pretenden suprimir la patrulla del Servicio de Protección a la Naturaleza, por lo que desaparecerían de la plantilla local un sargento y cuatro agentes", ha explicado la líder popular.

Asimismo, ha añadido que, "ayer al conocer la fatídica noticia de la eliminación de estos efectivos en nuestro municipio nos pusimos en contacto con la AUCG y vamos a mantener una reunión con ellos esta misma semana para evitar por todos los medios que esto suceda".

La líder popular ha puntualizado que "esta decisión de centralizar y reducir plantillas es nefasta para una ciudad como Águilas, puesto que va irá en detrimento de la vigilancia en zonas rurales y en litoral".

Reverte ha concluido recordando que "el PSOE de la Región de Murcia está demostrando que Águilas y su seguridad no es prioridad en su hoja de ruta", exponiendo que "el pasado mes de diciembre solicitamos una cita al delegado del Gobierno, José Vélez, para tratar la falta de agentes de Seguridad Ciudadana en el puesto de Águilas, y desde entonces no solo no nos ha recibido, sino que tampoco nos ha contestado".

Durante la sesión de control al presidente del Consejo de Gobierno, ayer en la Asamblea, Fernando López Miras aprovechó para pedirle al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, que intente mediar ante las instituciones gobernadas por el PSOE: "Le pediría que hable con el Ministerio del Interior del Partido Socialista o con su delegado del Gobierno (José Vélez, también secretario general del PSRM)", le dijo el jefe del Ejecutivo, que señaló que "ahora es más importante que nunca vigilar el Mar Menor y el medio ambiente" y lamentó que "nos reduzcan plantilla de la Guardia Civil".