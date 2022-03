Las consultas médicas por la tarde llegan a Archena y Vistalegre-La Flota en Murcia

Con los recortes sanitarios de 2012 la mayoría de los centros de salud de la comunidad perdieron las consultas de tarde, dejando sólo en funcionamiento las consultas de mañana y cerrando sus puertas a partir de las 15.00 horas. Sin embargo, desde hace años se viene reclamando desde sindicatos y organizaciones profesionales la recuperación de las agendas de tarde en Atención Primaria, para lo que el SMS ya está dando los primeros pasos.

En este caso, los centros de salud de Vistalegre-La Flota (Murcia) y de Archena estrenaron ayer miércoles las consultas de tarde, aumentando sus plantillas, tanto en facultativos como en personal de administración, para atender a los usuarios que se acerquen de forma presencial o llamen por teléfono.

Hasta ahora eran 13 los centros de salud de Atención Primaria que pasaban consulta por las tardes: Alcantarilla-Sangonera; Barrio Peral de Cartagena; Cartagena Este; Los Dolores de Cartagena; Cartagena Oeste; Caravaca de la Cruz; Lorca-Sur; San Diego de Lorca; Yecla Este; Jumilla; Jesús Marín de Molina de Segura; Santomera y Puente Tocinos. A los que desde ayer se suman los de La Flota, en Murcia, y Archena.

En el concurso de traslados de facultativos de Atención Primaria hasta 191 médicos de familia han cambiado de centro de salud, profesionales que se incorporaron ayer miércoles a sus nuevos puestos, tal y como adelantó La Opinión. Y ha sido en este procedimiento en el que el SMS ha ofertado plazas en horario de tarde en Cartagena Este, Los Dolores de Cartagena, Puente Tocinos (Murcia), La Flota (Murcia) y Archena. En estos dos últimos, por primera vez.

El gerente del SMS, Francisco Ponce, señala que «la finalidad es contribuir a descongestionar la asistencia en Primaria», ya que es una medida que «forma parte del plan de SMS para bajar la presión asistencial en los centros de salud, con ello se reducen demoras para que los pacientes sean vistos y se mejora la atención sanitaria».

Al mismo tiempo recuerda que todos los PAC (Puntos de Atención Continuada) y los PEA (Puntos de Especial Atención) atienden lo que les llega por las tardes como casos ‘urgentes’.

Desde Salud informan de que «el Gobierno regional ha dotado a la Sanidad pública de los medios que han sido necesarios a lo largo de la pandemia y continuamos impulsando mejoras en función de la evolución de la situación sanitaria. De hecho, la plantilla de Primaria es cerca de un 20 por ciento mayor que en marzo de 2020», antes de la pandemia de covid.

Vistalegre-La Flota es uno de los dos centros de salud que comenzaron ayer con consultas de tarde. En este centro de salud de Murcia se han puesto en marcha tres consultas vespertinas, una corresponde a una plaza nueva que se ha creado y dos han pasado los cupos de pacientes de la mañana a la tarde.

El coordinador del centro de salud de La Flota, Antonio Ferrer, explica a La Opinión que las instalaciones se habían quedado pequeñas, «casi no cabemos», y mientras esperan a que se construya el nuevo en Santiago y Zaraiche se han creado estas nuevas plazas de tardes.

«De esta forma desde hoy (por ayer) se solapa el horario de mañana y de tarde y el centro permanecerá abierto de 8.00 a 21.00 horas», informa.

Ferrer considera «muy importante dar más opciones a los ciudadanos, ya que hay quienes que por motivos laborales tienen muchos problemas para venir por las mañanas» y por ello existe la opción de poder solicitar el cambio. Pero recuerda que la apertura por las tardes no significa que se atiendan allí las urgencias, ya que para eso existe el SUAP de San Andrés, como se ha hecho hasta ahora.

En centro de salud de Vistalegre-La Flota (Murcia) se atiende a unos 30.000 pacientes murcianos y cuenta con una plantilla de 18 médicos de familia, 5 pediatras, 15 enfermeros y 12 administrativos y auxiliares, según indica su coordinador.

"La medida favorece la accesibilidad al paciente y la conciliación al médico"

El vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Jesús Abenza, valora de forma positiva que el SMS haga un esfuerzo por recuperar las consultas de tarde, ya que se gana en accesibilidad para el usuario.

Abenza sostiene que «el planteamiento de consultas de tarde es muy interesante porque permite acceder a los servicios de Atención Primaria a personas que tienen dificultades por las mañanas, por lo que favorece la accesibilidad, y porque permite a la vez a algunos profesionales trabajar de tarde para así poder conciliar su vida familiar y su vida laboral».

Sin embargo, este médico de familia murciano considera que pese a los beneficios también surgen dos problemas con estos horarios de tardes: son jornadas más penosas, porque la demanda suele ser mayor que la de las consultas de la mañana, y hay ocasiones en las que los médicos de familia asumen las urgencias que se presentan en el centro en horario de tarde. «Incluso se habla de poner un ‘complemento de penosidad’ al profesional porque no es lo mismo trabajar por la mañana, cuando lo hace todo el mundo, que por la tarde, cuando en muchas ocasiones estás solo y no hay casi profesionales en el centro».

Abenza indica que las consultas de tardes son más difíciles de cubrir, resulta complicado encontrar a médicos que las quieran asumir, «aunque puede haber profesionales que estén interesados por conciliación o porque tienen pocos puntos y se les ofrece un contrato de larga duración».

Otro problema que señala y que puede surgir con esos profesionales, cuando sólo son uno o dos, «es que no se sientan integrados en un equipo de trabajo, ya que el ambiente de la mañana no es el mismo que el de la tarde». Sin embargo, indica que «este no es el caso del centro de La Flota, donde hay tres consultas de tardes