Hijos de la guerra en la Región

No han nacido y ya sufren las consecuencias de una guerra, no han nacido y han atravesado varias fronteras y miles de kilómetros para buscar un lugar seguro, no han nacido y ya son refugiados de guerra. Entre las 24 personas que llegaron a Cartagena durante la noche del pasado martes se encontraba una mujer embarazada de pocos meses. En pocos días otras dos mujeres encintas, de 6 y 9 meses, llegarán a Sucina desde Rumanía, país fronterizo con Ucrania al que entraron de manera clandestina, cruzando un río a pesar de las bajas temperaturas. Lo han hecho así porque entre ellos hay varios hombres, que tienen prohibido salir del país.

En el grupo que llegó a Cartagena también se encontraba una mujer que portaba un bebé de apenas 10 meses. «Es el nieto de una amiga, ellos son de Donetsk, al este de Ucrania, sobre el río Kalmius, y fue muy triste verle, con toda su inocencia, en una situación así», relata emocionada a esta Redacción Oksana, una vecina de Cartagena desde hace 13 años, de origen ucraniano, que ha puesto su casa a disposición de tres familiares, «he recibido a mi hermana, su nuera y su nieta de 8 años». El encuentro fue emocionante. Según Oksana, «no dejaban de llorar y me decían que ojalá que nos hubiéramos podido reencontrar en otras circunstancias, pero no siendo refugiados, no venir corriendo de la guerra; han llegado cansados, asustados, y estresados, pero bien, mejor estar aquí, que allí».

Según esta mujer, su hermana no se encuentra bien. «No está tranquila, es mucha la ansiedad que acumula, está en otro país, otra cultura... Tiene que pasar tiempo para que entienda que la guerra en España no existe, que aquí no suenan las sirenas, ni se oye el ruido de los tanques, los aviones, los misiles o las balas». Atrás han dejado a familiares y amigos luchando en una guerra sin cuartel contra un enemigo imbatible. «Mi hermana ha dejado a sus hijos y a sus sobrinos en la guerra, es muy difícil para ellos», señala esta cartagenera de adopción, que explica que sus familiares se quedarán en su casa, «porque les da miedo ir a otro sitio ». Cuenta que en la zona que han dejado atrás en Ucrania ya estaban empezando a llover las bombas. «Ya habían tirado algunos misiles y cuando uno de ellos ha impactado a pocos metros de la casa donde vivían es cuando han tomado la decisión de irse», señala.

Un hombre que fue acogido en la Región hace 20 años organiza en Kiev la huida de todos sus familiares

En este momento los recién llegados se encuentran regularizando su situación en el país. «Hoy mismo he ido al colegio Virgen del Carmen para ver si puedo escolarizar a la pequeña, para que pueda ir junto con mi hijo, porque son de la misma edad, y él podría ayudarla con el idioma», cuenta Oksana, que destaca que en este momento su máxima preocupación, y la de sus familiares es «encontrar trabajo, buscarnos la vida». Aseguran que todavía no han recibido ninguna ayuda de las administraciones públicas. «A lo mejor vamos a tener algo en el futuro, pero ni idea, de momento no nos han dicho nada», afirma.

A Sucina desde Ucrania

En cuanto a la caravana de refugiados que se dirige a Sucina, se encuentra en este momento en Rumanía, a la espera de que llegue un autobús, y puedan dejar atrás la furgoneta y el remolque que empuja en los que han viajado hasta el momento.

En los próximos días llegarán a esta pedanía murciana 32 personas en total, 21 niños, 6 mujeres y 5 hombres. Una de las mujeres, asegura el alcalde pedáneo de la localidad, José Mercader, es una mujer embarazada de nueve meses. La huida desde los alrededores de Kiev ha sido posible gracias a Mycola Turchynsky, un hombre de 29 años, que decidió en mitad de la contienda bélica subirse a una furgoneta, arrastrar un gran remolque y hacer kilómetros en las afueras de la capital ucraniana para recoger a sus familiares y a los de su mujer para salir del país del temblor bélico y la amenaza constante de los militares rusos. Mycola tiene claro el destino final: Sucina, porque allí fue acogido cuando solo era un niño de 9 años, porque allí le atendieron como a un ser humano, porque allí conoció, recuerda, la generosidad de los murcianos.

"Tiene que pasar tiempo para que entiendan que la guerra no existe en Cartagena, que las sirenas no van a sonar"

La huida no está siendo fácil, Mycola tuvo que ser atendido por hipotermia y en el espacio del remolque viajan apiñados los refugiados, pero pese a todo sonríen ante la temblorosa cámara de un móvil cuando se fija en ellos. Lo hacen porque saben que han dado el primer paso para escapar del horror.

Esta Redacción se ha puesto en contacto con Mycola, que en este momento se encuentra en Rumanía. Logró cruzar la frontera a través del río Tisza. «Vivo cerca de Chernóbil y ahora allí hay muchos militares, y yo tuve que escapar con mi familia para salvarla», explica este hombre, que habla en un español algo inseguro. «Ahora estoy en Rumanía, y después quiero ir para Sucina, porque hace tiempo viví allí, de hecho, fue bautizado en la iglesia de Sucina», señala Mycola, que explica que formó parte de un programa de acogida temporal para niños huérfanos. «Estuve en España, porque yo no tenía papá ni mamá, pero me ayudaron, y durante unos pocos meses de verano y en Navidad pude estar al cuidado de una familia murciana», recuerda este refugiado.

Cabe recordar que el Gobierno ucraniano ha prohibido a todos los ciudadanos varones de 18 a 60 años salir del país. A la pregunta de si se considera un desertor, Mycola responde que cuando trasladó a sus familiares hasta un paso fronterizo irregular en aguas del río Tisza, su mujer, embarazada de 9 meses, le aseguró que si no cruzaba con él hacia Rumania, se quedaría en Ucrania. «Tenía miedo, mi mujer dijo que si yo no voy con ella, ella tampoco iría, se quedaría conmigo en Ucrania, y yo eso no lo podía permitir», señala emocionado, y afirma que muchos amigos y compañeros harán lo mismo que ha hecho él, y pasarán por este tramo del río hacia Rumanía.

La acogida en la pedanía murciana está siendo coordinada con la parroquia local y la Junta Vecinal. Un grupo de empresas ha habilitado una casa, un gran chalet a las afueras de Sucina, con diez habitaciones. Además, se pondrá a disposición de los refugiados la Casa Cuna.

Según el alcalde pedáneo, José Mercader, el pueblo se está volcando en ayudas. «Me están llamando para colaborar económicamente, para ofrecer comida, medicamentos, e incluso un grupo de ingleses se ha puesto en contacto conmigo para ofrecer sus casas».