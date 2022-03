Vox se queda solo en su ataque a la ILP de la laguna, que tacha de «chiringuito»

El diputado de Vox en la Comisión de Transición Ecológica, Luis Gestoso, desplegó ayer durante su réplica a la promotora de la ILP del Mar Menor, Teresa Vicente, una batería de descalificaciones contra la iniciativa para dotar de personalidad jurídica a la laguna y contra la profesora de la UMU. Gestoso tachó de «chiringuito antidemocrático» y «despropósito jurídico» la iniciativa legislativa popular. A la ponente la acusó de ser «una activista de extrema izquierda» vinculada a Podemos que pretende «forrarse de subvenciones».

El diputado de Vox consideraba que el Código Civil y la legislación española y europea «invalidan» la propuesta y consideraba que los promotores usan la laguna «para sus planes eco globalistas y sus agendas climáticas» y volvió a reclamar la apertura de las golas de La Manga, unos canales que considera que se mantienen cerrados para perpetuar el mal estado que persiguen las organizaciones ecologistas.

El presidente de la Comisión, Juan Antonio López de Uralde, diputado de Unidas Podemos, tuvo que llamar al orden en varias ocasiones al representante de Vox, que recibió una dura crítica de Vicente al señalarse que «parece olvidar que estamos en una nueva era en la que se ha superado todos límites de la ley ecológica».

La profesora de la UMU le recordó que no puede ampararse en que ya existe un derecho ambiental porque este «ha fracaso» al no haber protegido la laguna. «¿Usted quiere que nos quedemos con este modelo fracasado? No puede tener derechos solamente una especie que es la única que tiene posibilidad, si sigue declarado el medio ambiente como un objeto, de superar su armonía. Tenemos que volver a vivir en armonía con el medio natural porque sin ello no podemos vivir».

El resto de formaciones políticas presentes en la comisión han mostrado su rechazo a la actitud de Gestoso durante la comparecencia por la ILP. En un principio, Vox sería el único partido que mostraría su rechazo a esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de todos los demás partidos.

Juan Luis Soto (PSOE): "Nos une la voluntad de proteger y recuperar el Mar Menor"

El diputado socialista y murciano Juan Luis Soto ha valorado como una oportunidad de avanzar en la protección del Mar Menor otorgándole derechos propios, sumado «al Marco de Actuaciones Prioritarios en el Mar Menor que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica». Soto ve ahora «la oportunidad de avanzar en un debate sereno», con diálogo. Ha apoyado la iniciativa y el esfuerzo de sus promotores por elevarla al Congreso para recuperar la laguna salada, protagonista de «la mayor catástrofe ambiental de España». «Nos une la voluntad de proteger y recuperar el Mar Menor y su entorno, así como la voluntad de alcanzar una convivencia armónica y pacífica con la naturaleza y con los sectores que confluyen en el Mar Menor, por el bien de las generaciones presentes y futuras que desean un Mar Menor sostenible y vivo», ha añadido Soto.

Juan Luis Pedreño (PP): "La ILP puede ser una herramienta más para proteger la laguna"

El cartagenero Juan Luis Pedreño, miembro del grupo parlamentario del Partido Popular, ha apoyado la iniciativa, que definía como «una herramienta más» para proteger los espacios naturales. El PP mantuvo una postura en contra de la personalidad jurídica de la laguna que cambió tras conocer las últimas encuestas del Cemop, en las que sus propios votantes les responsabilizaban del estado de la laguna. Pedreño planteó como «un reto legislativo» la ILP, aunque ha garantizado el apoyo de su grupo a la iniciativa. El diputado mencionó actuaciones normativas de competencia autonómica que se habían llevado a cabo como el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, la Ley de Recuperación y Protección de la laguna y la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor y su Entorno.

Javier Sánchez Serna (Unidas Podemos): "Esto es una auténtica revuelta popular frente a la desidia del PP"

El diputado de Unidas Podemos, el murciano Javier Sánchez Serna, entró a valorar sobre todo las normativas fallidas o derogadas hasta ahora que pretendían proteger el Mar Menor, sumado a una denuncia contra la gestión que ha hecho el Gobierno regional de la laguna y las declaraciones de exdirigentes del Parido Popular como Teodoro García Egea que tildaban de «antimurcianos» a quienes calificaban de forma negativa el estado del ecosistema. Sánchez Serna puso en valor lo que considera «una auténtica revuelta popular» frente a «la desidia más absoluta, tras 25 años de gobiernos del PP», y ha defendido la necesidad de convertir el Mar Menor en un Parque Natural Regional, «una idea», ha dicho, «que surge con la misma filosofía que esta iniciativa popular para blindar el Mar Menor gobierne quien gobierne».

Inés Sabatés (Más País): "El estado del Mar Menor es fruto de la inacción de muchos gobiernos"

Inés Sabatés, de Más País, ha incidido en la cuestión de desarrollar a nivel normativo las figuras de protección que recoja la ley, incluso la necesidad de aplicar normas complementarias reflejadas en el Estatuto de Autonomía. La diputada señaló que la «muerte lenta y agónica» de la laguna salada «no es ninguna casualidad», sino que «es el resultado de décadas de sobreexplotación de un ecosistema único por la acción del ser humano». Sabatés fue una de las parlamentarias que ayudó a impulsar la ILP a nivel nacional, algo que le agradeció la profesora Teresa Vicente. «Primero la minería, después la especulación urbanística y, por último, la agricultura intensiva», ha señalado Sabanés, para quien la «irresponsabilidad e inacción de muchos gobiernos, especialmente de la Administración regional» también es causa del estado actual de la albufera.

María del Carmen Martínez (Ciudadanos): "Quienes han tomado decisiones han dado una patada al balón»

La parlamentaria de Ciudadanos, María Carmen Martínez, planteó a la docente y promotora la posibilidad de incluir un régimen transitorio en la carta de derechos que implique ayudas a los sectores más afectados y cambios en la agricultura y ganadería de la zona «para que sean lo más respetuosa posibles». Martínez dio su «enhorabuena» a la ciudadanía española que ha refrendado la ILP, al tiempo que lamentó que «los partidos políticos que han tenido que tomar decisiones han dado siempre una patada al balón y nunca han querido implicarse». Asimismo, la representante ‘naranja’ ha recalcado la singularidad de la laguna y ha denunciado el deterioro ambiental que ha sufrido. La diputada le planteó a Teresa Vicente qué medidas podría recoger la carta de derechos para recuperar la orografía de la cuenca del Campo de Cartagena, muy alterada por la actividad agrícola, «que garantizaba una escorrentía natural».