El diputado del PSOE Fernando Moreno exigió ayer al Gobierno de López Miras que no «desmantele» el servicio público de emergencias de la Región, y recordó que ya en julio de 2020 el Ejecutivo regional sacó de las instalaciones Centro de Coordinación de Emergencias al servicio del 061. «La Comunidad tiene unas instalaciones propias en la avenida Mariano Rojas, pero prefiere malgastar dinero en otras instalaciones privadas que no son necesarias y no reúnen las condiciones oportunas para garantizar un servicio de calidad», dijo.