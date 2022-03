Decenas de transportistas se rebelan contra la subida del gasoil

Se quejan de que el acuerdo alcanzado por las grandes compañías con el Gobierno tras la huelga del mes de diciembre no les permite repercutir en las tarifas de sus clientes el encarecimiento de los costes que soportan, a pesar de que el pasado 1 de febrero se publicó en el BOE el decreto pactado antes de Navidad para poder trasladar los precios del combustible a las facturas.

Los transportistas que secundan el paro se concentraron este lunes a primera hora en distintos puntos de la Región. Los piquetes pudieron verse en poblaciones como Molina de Segura o Cobatillas y en los polígonos industriales, aunque no llegaron a registrarse incidentes, salvo en Lorca. A mediodía una caravana recorría la ciudad de Murcia para hacer visible su protesta, que ha sido convocada con carácter indefinido.

Durante la primera jornada del paro empresarial tampoco llegaron a producirse cortes de carretera en la Región.

La Plataforma, sin representación en el órgano de diálogo del sector con la Administración (el Comité Nacional del Transporte por Carretera) justifica la convocatoria por «la gravísima» situación del sector y unas condiciones laborales «inadmisibles», a lo que se suma el alza del precio de los combustibles, acentuada por la invasión rusa de Ucrania.

En la Región empresas como Plexcar paralizaron todos sus camiones a la entrada de Cobatillas a la «espera de que se unieran más vehículos». Otros habían preparado piquetes a lo largo de la noche, como el instalado en los aledaños de Torremontijo, en Molina de Segura.

A mediodía los transportistas emprendieron la marcha hacia el centro de Murcia. Esta caravana espontánea, de un centenar de cabezas de camión, llegó a la plaza Circular. Al lugar acudieron también patrullas de los cuerpos de la Policía Local y Nacional, que no habían sido avisados de esta concentración. Tras girar varios minutos alrededor de la plaza, la caravana emprendió su vuelta a Cobatillas.

Calculan que el coste de sus portes se ha encarecido entre un 20% y un 30% con la subida del gasoil que se ha producido en el último año, pero no han conseguido elevar en la misma proporción sus tarifas, que ya consideraban desfasadas antes del repunte.

Las organizaciones que integran el Comité Nacional del Transporte, entre las cuales se encuentra la patronal regional Froet se han desmarcado de la convocatoria de la Plataforma.

Por su parte, Fenadismer, la organización que agrupa a los autónomos, había pedido que se respete la decisión de los profesionales que quieren seguir trabajando, aunque reconoce que «la brutal escalada de los precios de las energías que sufre nuestro país, agravada en las últimas semanas por la situación bélica tras la invasión rusa de Ucrania, está poniendo a miles de autónomos y pequeñas empresas en una situación crítica, que de permanecer en el tiempo abocará a la desaparición de buena parte del tejido empresarial español».

«Nuestra situación es imposible, llevamos tres subidas este año»





Carmelo Lorca, propietario de la empresa Plexcar, de Beniel, explica que los transportistas han tomado la decisión de parar porque el precio del gasoil les ha llevado a «una situación imposible», en la que ya no pueden seguir repercutiendo las subidas a sus clientes, por lo que pierden dinero si siguen trabajando. Asegura que la pretensión del paro no es «hacer daño a la ciudadanía», por lo que no ha habido ningún corte de carretera ni se ha producido ningún bloqueo durante la primera jornada de huelga.

Carmelo Lorca, que trabaja para las empresas de la construcción, aboga por una rebaja del precio del gasoil y propone que el Gobierno «quite impuestos» a los carburantes para que resulten más asequibles a los profesionales del transporte.

A su juicio, «la única solución no puede ser seguir subiéndole el precio a nuestros clientes. Ya llevamos tres subidas este año. Las primeras las asumieron, pero ya no a aceptan ninguna más», aseguraba a La Opinión.

Calcula que los costes de producción del transporte se han incrementado entre un 25% y 30% en el último año debido al encarecimiento del gasoil y de otras facturas, como la de las reparaciones. Recuerda que el precio del carburante estaba hace un año «a un euro por litro más impuestos y ahora ya está a dos euros en algunos sitios».

El empresario se muestra dispuesto a mantener la protesta «hasta que nos den alguna solución», aunque deja claro que «no estamos cortando carreteras ni queremos crear ningún problemas a los ciudadanos».