Farmacias murcianas detectan los primeros casos de Chagas

Seis farmacias de la Región de Murcia han puesto en marcha un programa piloto para el cribado de la enfermedad de Chagas. Gracias al convenio entre la Consejería de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de Murcia (COFRM), cuatro municipios de la Región han comenzado el cribado de la enfermedad con la realización de test rápidos en sus farmacias.

Pese a que las pruebas lleven realizándose desde hace apenas unas semanas, ya hay centros de atención farmacéutica que han detectado casos positivos. Es el caso de Totana, y la farmacia de Pilar Ladrón de Guevara, donde ya han detectado dos casos positivos en mujeres fértiles.

El objetivo principal de este cribado, como explica para LA OPINIÓN Ladrón de Guevara, es «erradicar la transmisión congénita y evitar que nazcan más niños con esta enfermedad». Por este motivo las pruebas se están realizando a mujeres bolivianas en edad fértil, hasta los 40 años. El motivo por el que los test se centren en este segmento de la población es porque «la enfermedad es endémica de América Latina, pero, sobre todo, se sitúa en Bolivia», explica la farmacéutica.

La causa de la enfermedad de Chagas es el parásito Trypanosoma cruzi, que se transmite a los seres humanos mediante la picadura del insecto conocido como insecto triatomino. Este parásito se encuentra en zonas rurales de América con malas condiciones higiénicas, según informa el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia.

"La Región de Murcia es un ejemplo a seguir a nivel mundial en el cribado y pruebas en farmacias" Manuel Segovia - Director de la Unidad de Medicina Tropical de la Arrixaca

Sin embargo, en España la transmisión habitual es de madres a niños. Teniendo en cuenta que en la Región hay censadas 4.511 mujeres bolivianas, según el padrón de 2021 y que en los municipios de Murcia, Totana, Yecla y Lorca se encuentra el mayor número de población boliviana, estos han sido los escogidos para llevar acabo el programa piloto. «La aceptación está siendo muy buena y estamos muy contentos», señala Ladrón de Guevara, ya que asegura que «a la población boliviana le está gustando mucho contar con la farmacia comunitaria».

Según cuenta, las mujeres bolivianas conocen muy bien esta enfermedad, pero el problema se encuentra en que «no tiene por qué desarrollar síntomas». Muchas de ellas, asegura, saben que tienen la enfermedad, pero al no encontrarse mal no le prestan «la atención suficiente».

Por este motivo, cuando la paciente accede a hacerse la prueba, se le realiza «un test de anticuerpos rápido, de 15 minutos, por medio de muestra sanguínea. Si el resultado es positivo se la deriva a la Unidad de Medicina Tropical de la Arrixaca, donde se pondrá en marcha el seguimiento del paciente y el tratamiento adecuado.

El programa finaliza en abril, pero tanto Sanidad como el COFRM se muestran optimistas. Pilar Ladrón de Guevara espera «poder expandir tanto el tiempo como el número de farmacias».

El papel fundamental de las boticas para asegurar una detección precoz

Uno de los mayores problemas que presenta la enfermedad de Chagas es que «solo 3 de cada 100 mujeres infectadas desarrollan síntomas, por lo que «es muy difícil de detectar». De esta manera, la incorporación de las farmacias al programa piloto es «muy importante», asegura el doctor Manuel Segovia, Director de la Unidad de Medicina Tropical del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Con ello, lo que se consigue es detectar la enfermedad de forma precoz, antes de que las pacientes presenten síntomas que les «acarreen grandes problemas» a largo plazo.

De ahí que Segovia recalque que este convenio entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia sea fundamental para «incrementar el número de personas que se hagan la prueba». Ya que, como asegura, esta situación ofrece «un componente positivo adicional», y es que cuando una persona acude a una botica a hacerse un test hay mayor posibilidad de «redifusión», es decir, de que lo comunique a amigos, familiares y compañeros en circunstancias similares y que estos vayan a realizarse la prueba.

«La buena acogida del COFRM y la ilusión de las farmacias» hacen que las expectativas de Segovia sean optimistas, ya que, según afirma, los tests «tienen un alto porcentaje de fiabilidad» que ayudarán a prevenir la transmisión de esta enfermedad.