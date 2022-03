Valcárcel, de Egea: "Hacer leña del árbol caído no conduce a nada"

Más de mil personas, militantes y simpatizantes del Partido Popular no quisieron faltar a la primera visita de Alberto Núñez Feijóo a la Región de Murcia como candidato a presidir el partido. Con el Teatro Circo hasta los topes, aún quedaban unas cuatrocientas personas que se quedaron en la puerta, según el PP.

Entre los asistentes, estaba el expresidente del Gobierno regional que mejores resultados ha tenido en unas elecciones en la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, que dijo sentir «mucha ilusión» y «esperanza» ante la visita del gallego, una persona «que representa dignamente al PP, tiene gestión sobrada y gana elecciones permanentemente».

Expulsados de Cs no quisieron perderse el acto y alguno flirteó con la idea de engrosar las listas del PP

Sobre el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, quien le sacó de las listas europeas en los últimos comicios, dijo que «ha tenido su oportunidad y, por circunstancias, la vida ha variado el rumbo. No voy a entrar en si la supo aprovechar o si las cosas vinieron de una u otra manera porque no me corresponde a mí decirlo... O sí, pero hacer leña del árbol caído ya no nos conduce a nada».

Preguntado sobre un posible cambio de liderazgo en la Región de Murcia, Valcárcel remarcó que «la decisión de lo que se pueda decidir en Murcia es del militante de Murcia. Hablo por experiencia», sentenció.

Público inesperado

Miembros del PP de toda la Región se concentraron ayer en el mismo punto para ver a Feijóo. Diputados del Grupo Parlamentario como el portavoz Joaquín Segado, Maruja Pelegrín o Miriam Guardiola, así como ediles del PP de Murcia como la portavoz municipal, Rebeca Pérez, o el exalcalde de Murcia, José Ballesta, que saludó a la regidora de Archena, Patricia Fernández.

También había históricos del PP murciano como la exsenadora y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro o el exportavoz del Ejecutivo Regional, Fernando de la Cierva.

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, expulsada de Cs, también ocupó un asiento. Su compañero de Grupo Parlamentario Francisco Álvarez también acudió y no negó la posibilidad de engrosar las filas del PP: «Si yo me decidiera no sería por la figura de Núñez Feijóo, sino porque compartimos un proyecto político, una idea de la Región de Murcia, toda una serie de inquietudes».

El diputado Juan José Liarte, de Vox según un tribunal pero que no se habla con Vox, asistió al acto porque hace un año «se alumbró un proyecto de unificación del centroderecha», a lo que insinuó que «el PP ha atravesado su propio desierto en este tiempo y parece que ahora las cosas empiezan a construirse de nuevo y empieza a haber paz».

Parece cierto eso que dicen de que Feijóo no une solo al PP.