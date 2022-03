Núñez Feijóo promete superar la "frivolidad política" que supuso la moción de censura

Lo tenía fácil porque no hay voz del PP en toda la Región en su contra. No obstante, Alberto Núñez Feijóo puso de su parte ayer durante su acto de campaña en el Teatro Circo de Murcia para ganarse hasta el último afiliado murciano: «Le he pedido permiso al apóstol para venir a Murcia y me ha dicho que no se me olvide la Cruz de Caravaca».

Entre los aplausos y gritos de ‘presidente’, el próximo líder del Partido Popular aprovechaba para explicar el giro que tiene pensado dar en el Partido Popular. «Mi objetivo es la política seria, solvente, sólida y sensata», en comparación, según explicó, al «circo». «La política es una noble ocupación que debe volver a donde no debió salir». De esta manera, lamentó que «un tuit ingenioso sea más importante que aprobar unos presupuestos». "Le he pedido permiso al apóstol para venir a Murcia y me ha dicho que no se me olvide la Cruz de Caravaca" Si la política nacional, y murciana en particular, lleva unos años a ritmo frenético, Feijóo prometió una vuelta a la «política previsible» que muchos añoran. «No creo que los españoles necesiten a un presidente que haga un ‘reality-show’, lo que quieren es un presidente que venga a gobernar». No olvidó que esta semana se cumple un año de la presentación de una moción de censura al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, una acción «lamentable» como «epicentro de la frivolidad política», según describió. «España estaba sufriendo la tercera ola de una pandemia muy virulenta, con muchas personas en las UCI y perdiendo la vida. En ese momento de preocupación vimos cómo se desestabilizaba con golpes de mano a varias bandas al Gobierno regional. Debemos recordar quiénes son para saber a quiénes nos enfrentamos», sentenció. Recordó que en Galicia asistieron «con perplejidad» al «peor episodio político que hemos vivido en cuarenta años de democracia». Pactos con Vox El todavía presidente de la Xunta de Galicia visitó la Región 24 horas después de conocerse el primer pacto oficial entre el PP y Vox para gobernar una comunidad autónoma, la de Castilla y Léon. Ante las críticas que está recibiendo su partido por parte del Gobierno de España y de los partidos de izquierda, Núñez Feijóo rechazó que les den «lecciones de pactos aquellos que han incumplido todos los pactos», así como aquellos que «no nos dejan gobernar aunque ganemos contundentemente las elecciones». Castilla y León allana el camino en la Región de Murcia para un pacto PP-Vox en 2023 Ante un aforo que, según fuentes populares, superaba el millar de personas, el dirigente popular condenó el Pacto del Tinell, con el que «empezó a destruirse el legado de la Transición». En este sentido, hizo un llamamiento a todos los españoles para que den al PP «la mayoría necesaria para «que en España dejen de gobernar las minorías». «Creo en las listas más votadas», insistió. El único candidato al congreso extraordinario de los populares que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de marzo confesó sentirse «preparado para liderar el primer partido de España» y para recuperar a todos aquellos votantes que han perdido desde la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018, incluidos «aquellos que se han dado cuenta de que ya no hay Partido Socialista, sino Partido Sanchista». En ese momento, animó a todos los afiliados del PP murciano allí presentes a «volver a currar» para el partido. «Si estamos en los despachos, otros darán la cara por nosotros en los bares y en los trabajos», razonó. Él mismo se comprometió: «En política se está para desgastarse porque desgastándose el político no se desgasta la nación». Críticas al Gobierno central Durante su intervención, Núñez Feijóo aprovechó para criticar al Gobierno del presidente Pedro Sánchez, del que dijo que «no sabe dar respuestas a las necesidades básicas» de los españoles porque «no trabaja pensando en el interés general». Mención especial tuvo en su discurso la política exterior del Ejecutivo central; en concreto, las desavenencias en el seno del Gobierno ante la crisis de Ucrania. «Cuando un Gobierno no tiene una única política internacional, no merece ser considerado un Gobierno de Estado. Somos europeos, nos costó mucho conseguirlo y la idea de Europa está en peligro», afirmó, al tiempo que señalaba que «hay que defenderla de sus enemigos externos e internos», en clara referencia a Podemos, partido de Gobierno que se ha mostrado contrario al envío de armas al pueblo ucraniano para que se defiendan de la invasión rusa. De esta forma, incidió en que «la OTAN es prosperidad mientras que el Gobierno discute si es o no su aliado». Asimismo, manifestó que «Europa es paz, libertad y prosperidad», conceptos que «son sinónimos del Partido Popular». Además, tendió la mano a Sánchez para poder llegar a acuerdos frente a la política de confrontación continua con la Moncloa. «Siempre que el Gobierno encuentre sus políticas dentro de estas coordenadas, tendrá en mí a un aliado mejor que sus propios socios de Gobierno y parlamentarios», dijo. Al hilo, señaló que al expresidente popular Mariano Rajoy le tocó «recuperar el prestigio internacional perdido por los gobierno de Zapatero», en referencia a España como «puente entre Europa y América Latina» y a la «recuperación de la economía». Gestión Por otro lado, no desperdició la oportunidad de presentarse como un político con un gran bagaje a sus espaldas, con cuatro legislaturas ganando las elecciones con mayorías absolutas. «Creo en la política en la que hay gestión. No creo en los políticos que llegan a aprender, porque tienen un alto riesgo. No creo en un gobierno que no haya gestionado servicios públicos o empresas públicas importantes y cuyo principal activo sea haber sido concejal: no digo que no pueda salir bien, pero es muy peligroso», advirtió. Tan solo una hora después de bajarse del coche que le trajo de Valencia, Feijóo se disculpó por marcharse tan pronto y salió dándose un baño de multitudes hacia Alicante para coger un AVE que lo llevara a Madrid. Este fin de semana tiene Conferencia de Presidentes en La Palma.