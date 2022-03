Las agresiones a médicos repuntan en cada ola de covid por el colapso en la asistencia

El colapso del sistema sanitario en los momentos más complicados de la pandemia de coronavirus ha generado un aumento de las agresiones a médicos, tanto verbales como físicas, en las fechas que coincidían con cada ola de contagios. Así lo indica Soledad Guillén, miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de la Región de Murcia y vicepresidenta del Sindicato Médico Cesm, quien hace balance de las últimas cifras recogidas por el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) dadas a conocer esta misma semana, con motivo de la conmemoración hoy, 12 de marzo, del Día Europeo Contra las Agresiones a Sanitarios.

De las 612 agresiones a médicos contabilizadas a nivel nacional el pasado ejercicio, 16 corresponden a la Región de Murcia, lo que supone un descenso del 6 por ciento, frente al incremento del 39 por ciento que se ha registrado en toda España.

Guillén explica que «estas cifras no se corresponden con la realidad, ya que a través de los colegios de médicos sólo se tiene constancia de una parte de las agresiones. Muchas de ellas llegan directamente al Servicio Murciano de Salud (SMS), ya que el personal de su plantilla suele acudir directamente a ellos, o a la Policía Nacional».

En cuanto a los problemas de asistencia en este tiempo, la vicepresidenta de Cesm afirma que «pasar a consultas telefónicas para la atención a los pacientes ha hecho que aumenten las agresiones con amenazas e insultos, todo por la propia tensión que ha generado la pandemia».

Además, recuerda que en los primeros meses de la crisis sanitaria, en el año 2020, hubo incluso un descenso en las agresiones a médicos que rápidamente repuntó y que ha ido aumentando con cada ola de contagios al coincidir con momentos de más demanda asistencial y mayor colapso. «En este última sexta ola las agresiones han llegado a aumentar hasta un cien por cien», apunta.

Respecto al tipo de agresión, las físicas son minoría, ya que la mayor parte se corresponden con insultos, amenazas y descalificaciones.

Mientras que el perfil de la víctima suele ser en su mayoría una doctora joven, de entre 30 y 45 años, que trabaja como médica de familia en Atención Primaria, así como en Urgencias, ya sean hospitalarias o extrahospitalarias.

El estudio de la OMC indica que en el año 2021 seis de cada diez agresiones fueron a mujeres, con un incremento de 124 agresiones, lo que supone un aumento del 49 por ciento respecto al año anterior.

Soledad Guillén también apunta al perfil del agresor: un varón español de entre 40 y 55 años de edad. «Ellos son quienes más agreden, pese a que son los que menos van a la consulta del médico», apostilla.

Por comunidades autónomas, la mayor incidencia de agresiones por mil colegiados la tienen Cataluña, Cantabria, Extremadura y Andalucía. La incidencia de agresiones en España, en el año 2021, es de un 2,2 por cada mil colegiados. Una cifra ligeramente superior a la de 2020, aproximándose al 2,6 agresiones por mil colegiados que se produjeron en 2019, máximo de la serie histórica.

En la Región de Murcia hay 8.268 médicos colegiados y las 16 agresiones del año pasado suponen 1,9 por cada mil colegiados.

Botón del pánico y seguridad

En la Región de Murcia el SMS puso en marcha hace años el ‘botón del pánico’ un sistema que permite al médico avisar si se encuentra en una situación de riesgo. Sin embargo, el proyecto no se llegó a implantar totalmente y muchos centros de salud y hospitales aún no disponen de él. Además, Guillén denuncia que un 30% de los centros de salud no disponen tampoco de guardia de seguridad durante todo el horario de atención, «algo que hemos reclamado en varias ocasiones a la Consejería».