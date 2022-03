Temor a una gran caída del empleo en el campo por la crisis en cascada

Los agricultores ucranianos que hasta hace nada se dedicaban a las cosechas de cereal ahora empuñan un fusil para proteger su país. Con esta imagen fija mencionada por Marcos Alarcón, presidente de UPA Murcia, el sector agrícola de la Región de Murcia ha vuelto denunciar la enésima puntilla a la actividad primaria en la Comunidad con una crisis de precios y de materias primas a la que se suman las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.

Si el futuro pintaba mal para el agro el 16 de febrero, cuando el sector saltó a las calles de Murcia para protestar por su situación, ahora con el conflicto bélico en plena Europa la situación se recrudece. Las organizaciones Coag, Asaja y UPA, apoyados por el Sindicato Central de Regantes del acueducto, Fecoam, Proexport y Apoexpa, analizaron ayer el complicado escenario en el que se mueve el campo murciano, que protestará en Madrid el próximo 20 de marzo en una manifestación que se espera «masiva» para denunciar la situación del sector.

El campo amenaza con una huelga indefinida si no se plantean "medidas de guerra" que alivien la situación

La crisis de precios, la escasa rentabilidad, la limitada llegada de materias primas o el posible desabastecimiento de algunas de ellas, sumado a los recortes en los envíos de agua por el Trasvase, es un caldo de cultivo «inasumible» para las explotaciones agrarias y ganaderas, que avanzan una pérdida de empleo y la falta de pago para los combustibles por su alto coste a las puertas de la campaña de primavera, cuando más actividad se genera.

Sobre la mesa ya está el temido escenario de la destrucción de trabajo que las organizaciones ya avanzan. La subida de las materias primas o la falta de suministro, sumado al intento de mantener un consumo energético más restrictivo (las organizaciones avisan de que algunas explotaciones cortarán los cabezales de riego para no consumir energía), podría llevar a emplear para la campaña agrícola de los próximos tres o cuatro meses a menos jornaleros.

En el caso de tener que sacrificar animales por falta de alimentos para engordarlos hasta su peso óptimo, como avanzó este periódico, las explotaciones podrían prescindir de trabajadores ante la reducción de la cabaña ganadera. Los representantes inciden en que ya hay empresas que están «midiendo al milímetro» la mano de obra que van a necesitar. En meses como abril o mayo el sector llega a dar empleo hasta 90.000 jornaleros. En los almacenes agrícolas ocurriría lo mismo. Todo esto podría incurrir en una falta de «abastecimiento humano», remarcaba Marín.

Reclaman una rebaja de impuestos en energía y combustible y flexibilizar las políticas ambientales de Europa

En esta tesitura, Alfonso Gálvez, presidente de Asaja Murcia, volvía a mencionar que si la Unión Europea y el Gobierno de España no elaboran planes de contingencia para salvar de la «asfixia al sector», este estará abocado a una huelga indefinida porque «es mejor dejar de producir que seguir vendiendo a pérdidas». No hay un plazo para esta amenaza pero todo depende de cómo se muevan las administraciones tras la protesta en Madrid, un punto de inflexión para la agricultura. Alarcón, de UPA, ha reclamado «medidas de guerra» para el sector con el fin de que el campo no se vea obligado «al cese de actividad».

Medidas concretas

El sector ahora mira más que nunca a Europa. Tras reivindicar que se flexibilice la nueva estrategia de la PAC para agilizar la capacidad de producción, esto pasaría necesariamente por rebajar las exigencias de programas de la Comisión Europea como el Pacto Verde Europeo o el programa ‘De la granja a la mesa’, que miran sobre todo al uso reducido de los fertilizantes, una gestión más eficiente del agua y un impulso a las políticas ambientales en el campo. Como Europa no es «autosuficiente» en cuanto al cereal, las organizaciones demandan desbloquear las importaciones de mercados como Canadá, Estados Unidos, Argentina o Brasil ya que, aunque admiten que las condiciones de producción son menos severas (fitosanitarios), es necesario abastecerse a un precio que salve el transporte por el Atlántico.

Al Gobierno estatal le reclaman una rebaja de los impuestos en la energía y en los combustibles ante una inflación descontrolada y las reticencias de las cadenas de distribución en España y Europa a trasladar el encarecimiento de los precios a otros eslabones de la comercialización de los productos. Según el modelo productivo que tenga cada explotación, Coag pide las máximas bonificaciones posibles. Gálvez, por su parte, ha pedido al Estado que «deje de hacer caja con los agricultores».

El cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria es otra de las exigencias que marca el sector para el Ministerio de Agricultura.