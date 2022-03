La Región ofrece fármacos por valor de 100.000 euros para Ucrania

La Comunidad ha ofrecido al Gobierno central fármacos por valor de más de 100.000 euros para enviarlos a Ucrania. El presidente regional, Fernando López Miras, recordó ayer que su Gobierno ofreció plazas para acoger a refugiados y más de 550 camas de hospitales. El jefe del Ejecutivo murciano detalló que, a través de Accem, han llegado a la Región un total de 65 personas procedentes de Ucrania, 31 de ellas menores de edad.

López Miras quiso reconocer «la solidaridad la generosidad y la implicación de toda la Región de Murcia» con «esta situación cruel» derivada de «una guerra ilegal, vil e inhumana de un tirano como es Putin ante un pueblo que lo que quiere es defender su democracia y su libertad».

También destacó el compromiso de Hostetur, que ha puesto a libre disposición 100 plazas de un hotel de La Manga para acoger a refugiados.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, explicó, en referencia los refugiados en la Región, que se trata de 27 unidades familiares, la mayoría monoparentales y encabezadas por mujeres, dos de ellas embarazadas.

Por el momento, entre los ucranianos acogidos en la Región no hay menores no acompañados. No obstante, la vicepresidenta y consejera señaló que su departamento ha recibido 130 solicitudes de familias que se han ofrecido a incrementar la red regional para prestar el «apoyo necesario» en caso de que lleguen.