El presidente gallego y único candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado hoy en Murcia por "recuperar la centralidad" y gobernar "con las mayorías que salen de las urnas" tras criticar a quienes "dan lecciones de pactos" pero "no dejan gobernar" a quienes ganan "contundentemente" las elecciones.

En un acto de campaña para dar a conocer su candidatura al congreso extraordinario del partido en el que será proclamado presidente, ha añadido que no dejará tampoco que le den "lecciones de pactos quienes han incumplido todos los pactos" y ha cargado contra los políticos que no tienen experiencia.

"Creo en la política en la que hay gestión. No creo en los políticos que llegan a aprender, porque tienen un alto riesgo. No creo en un gobierno que no haya gestionado servicios públicos o empresas públicas importantes y cuyo principal activo sea haber sido concejal: no digo que no pueda salir bien, pero es muy peligroso", ha advertido.

Se ha referido a la moción de censura que PSOE y Cs presentaron contra el Gobierno murciano hace justo un año y que no prosperó, lo que ha definido como "el peor episodio político que hemos vivido en los 40 años de democracia", porque se produjo en un momento muy grave de la pandemia del coronavirus.

"En el momento de mayor preocupación de la política seria vimos como se estaba desestabilizando con golpes de mano a varias bandas al Gobierno de la Región de Murcia. Por eso es muy importante recordar quiénes son, para saber con quiénes nos enfrentamos", ha advertido sin citar a ninguno de esos partidos.

Según sus palabras, la moción que fracasó porque el Ejecutivo de Fernando López Miras recabó el apoyo tres diputados tránsfugas de Ciudadanos y de otros tantos de Vox, "describe lo que hay detrás del Gobierno de la nación y de sus socios", ha subrayado antes de tacharla de ser "uno de los grandes ejemplos de irresponsabilidad política" y el "epicentro de la frivolidad en la política".

Por el contrario, ha defendido que su principal proyecto será superar esa "frivolidad" y "sustituirla por una política seria, solvente, sólida y sensata", porque no puede ser "un circo ni una obra de teatro ni un plató de televisión".

"No se puede permitir que sea más importante un tuit que aprobar unos presupuestos", ha afirmado tras defender que los políticos tienen que "desgastarse" para evitar así que lo haga la nación.

Ha defendido también los valores de la Unión Europea de "paz, libertad y prosperidad" como los propios de su partido y ha criticado que al Gobierno español y a sus aliados "no les importe" Europa, al tiempo que ha criticado la "enmienda a la totalidad" que quieren hacer a los pactos nacidos durante la Transición.

Ha hablado de las comunidades autónomas como "una oportunidad para coser la unidad de España" y no como una amenaza a esta y ha considerado que está "preparado" para "salir a la calle y volver a currar".