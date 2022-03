La Comunidad quiere dejar vía libre a la caza del arruí sin limitaciones en la Región

El arruí vuelve a ser el centro del debate en la Región de Murcia. El próximo 31 de marzo el Consejo Asesor Regional de Caza y Pesca Fluvial analizará la propuesta de la Dirección General del Medio Natural que persigue dejar de considerar a esta especie como exótica invasora para que pase a ser ‘naturalizada’. El Gobierno estatal indultó en 2013 a este especie procedente del norte de África para sacarla del Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras, pero una sentencia del Tribunal Supremo tres años después echaba para atrás estos planes.

La Federación de Caza de la Región de Murcia lleva años persiguiendo este objetivo para que la caza del arruí no esté condicionada por planes de gestión cinegética o por daños en cultivos, un tipo de amnistía que ha vivido la Comunidad y por la que se ha permitido abatir a estos animales en aquellas zonas donde la especie estaba asentada antes de ser considerada como exótica invasora y antes de que se aprobara la Ley de Patrimonio Natural. Ahora, el Consejo Asesor de Caza debatirá la propuesta de la Consejería de Medio Ambiente para dar vía libre a su caza sin que esté condicionada.

La Consejería cuenta con un informe técnico favorable que la Fundación Artemisan, junto con investigadores del CSIC y universidades como la Autónoma de Barcelona o la Politécnica de Madrid, ha llevado a cabo en el último año y que se centra sobre todo en conocer la compatibilidad de esta especie y la cabra montés en la Región y su grado de incidencia sobre pastos y matorrales.

La última palabra, del Ministerio

Sin embargo, pese a que se debata en el Consejo Asesor y se vote la propuesta, deberá ser el Ministerio para la Transición Ecológica y la comisión científica que determinó el carácter invasor del arruí el que determine si esta especie se puede indultar y, en tal caso, será para toda España.

El estudio sobre el alimento de ambas especies propone «la retirada de las poblaciones de arruí localizadas en la península ibérica del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras». Y es que esta iniciativa responde a una estrategia mayor, donde las federaciones de caza de toda España han comenzado a moverse para volver a intentar que el Ministerio descatalogue al arruí.

Uno de los investigadores de este estudio, Jorge Cassinello, biólogo del CSIC, ya reclamó en 2018 al mismo comité estatal este indulto del arruí en base a dos estudios científicos que aportó. Los expertos señalaron que ambas publicaciones no evidenciaban que esta especie no tiende a expandirse de forma natural por España ni que no logra impactar sobre otras especies amenazadas, por lo que rechazaron su propuesta.

Posiciones enfrentadas

«Hasta ahora ha habido una gestión nefasta del arruí en la Región y es un valor que se está desperdiciando», señala Francisco Bastida, presidente de la federación murciana, «queremos que se reconozca el carácter naturalizado del arruí en todo el arco mediterráneo».

La posición de los ecologistas es diferente. Ecologistas en Acción considera que la especie debe seguir catalogada como exótica y demanda que su control cinegético se haga a través de planes de gestión que realmente se cumplan. La caza en la Región del arruí se circunscribe básicamente al entorno de Sierra Espuña, donde hay una alta densidad de la especie. La organización demanda un informe jurídico a la Consejería antes de debatir la propuesta en el Consejo de Cazar.