"La Justicia que existe en la Región de Murcia es ‘low cost’"

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, fue secundada ayer en la Región por el 78,33 por ciento de la plantilla, según los convocantes, que informaron que se paralizaron en la jurisdicción civil todos los juicios que estaba señalados para el día de ayer. Los convocantes no pudieron precisar el número de actos judiciales suspendidos pero aseguraron que no se celebraron todos aquellos actos que requerían la presencia de estos letrados, como las ratificaciones de divorcio de mutuo acuerdo, las conciliaciones, las subastas judiciales, o los juicios no esenciales.

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) informó que el parón de letrados, directores de los juzgados, oficinas judiciales y tribunales, continuará hoy, y el 5,6 y 7 del mes de abril.

El 26 de enero de 2022 los letrados fueron a la huelga para trasladar dos demandas fundamentales: primero, una negociación colectiva propia a través de la cual acordar, junto con las principales asociaciones profesionales, sus condiciones laborales, «y no con sindicatos generalistas que negocian en nuestro nombre pero contra nuestros intereses», señaló ayer María del Mar Garcerán, delegada territorial de UPSJ y letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n.º8 de Murcia, que reveló que «no hay ningún letrado judicial que pertenezca a esos sindicatos».

La segunda demanda está vinculada a la asunción de nuevas competencias, un proceso que se está dando desde el año 2010, «pero ese enorme incremento de competencias no vino acompañado, en su momento, con su correspondiente adecuación salarial, porque la situación del país no era la adecuada dijeron, y nosotros respondimos que no pasaba nada, que esperaríamos, pero 12 años después seguimos en la misma situación», aseguró Garcerán. La portavoz de las reivindicaciones de este gremio en la Región considera que la Justicia que existe en España y en la Región de Murcia es «low cost».

Para los letrados, la gota que colmó el vaso se produjo con la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. En la disposición 157 se le indica al Gobierno de España que debe adecuar el salario del Cuerpo de letrados. «Y el Ministerio de Justicia no ha atendido esa orden parlamentaria… La ministra Pilar Llop nos ha abocado a la huelga, porque desde el 26 de enero ha tenido tiempo para negociar con nosotros, pero no nos ha llamado, no ha reunido al Comité de Huelga, le da igual que se pare la justicia, le da igual el ciudadano, le dan igual los profesionales, los abogados, los procuradores…». Y advierte: «La Justicia, sin la fe pública del letrado, no puede continuar».

Asimismo, fuentes nacionales de UPSJ aseguraron que son «conscientes» de la «complejidad» de la situación política, pero «debemos constatar que llevamos más de una década esperando respuesta del Ministerio, hoy liderado por Pilar Llop, a nuestras reivindicaciones y que éstas no han sido atendidas, a través del diálogo y el consenso, por todo ello ahora se nos obliga a ir a la huelga».