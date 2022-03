Vladimir Salazar, Alberto González Costea, y Ginés Torrres, han presentado esta mañana la Fundación Never Surrender. Una entidad que nace con finalidad de habilitar espacios para promover el ejercicio de fuerza entre pacientes oncológicos y así mejorar su tratamiento y diagnóstico.

En enero de 2021 el doctor Vladimir Salzar fue diagnosticado con un cáncer de colón con metástasis hepática y pulmonar. A partir de ahí las redes sociales se llenaron de mensajes de deportistas como Pau Gasol, Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo, en los que le mandaban ánimos y fuerza, vídeos que llegaban por la vinculación de Salazar con el deporte, como ex futbolista profesional y médico de equipos como ElPozo Murcia FS.

Durante este año, Salzar ha combinado un riguroso tratamiento médico con una cuidada actividad deportiva basada en ejercicios de fuerza, lo que ha mejorado su tratamiento y su calidad de vida durante todo el proceso. “Las evidencias científicas muestran que el deporte de fuerza mejora la tolerancia a la quimioterapia, disminuye la pérdida de masa ósea y la disnea y ayuda a elevar el estado anímico del paciente, evitando episodios de depresión y ansiedad. Todo esto mejora el modo de enfrentar la enfermedad y el pronóstico médico”, ha asegurado.

Su objetivo es poder ofrecer espacios con instructores formados y especializados donde los enfermos puedan efectuar deporte en todos los rincones de la Región. “Hay que ser realistas, un paciente oncológico de Pliego no va a venir a Murcia para hacer deporte, por eso es importante poder ofrecer estos espacios en todos los municipios de la Región. Después, no descartamos ampliar nuestra actividad al resto de España, pero nuestra prioridad es trabajar para que en nuestra Región no quede un rincón sin este servicio”, mantiene Salzar. Algo que quiere conseguir gracias a la construcción de centros pero también con convenios con instalaciones que ya existen y que quieran dedicar parte de sus recursos a este fin.

Actividades deportivas y una gala benéfica para recaudar fondos

La Fundación será financiada con donaciones de empresas y particulares y con la realización de distintos eventos solidarios, actividades que darán comienzo el próximo 26 de marzo. Ese día, desde las 9 de la mañana, se celebrará en el Recinto Deportivo de la Universidad de Murcia un conjunto de actividades deportivas para toda la familia, que arrancarán con una carrera popular de 4.5 kms y continuarán con un variado grupo de actividades, como Ciclo Indoor, Zumba o Suspensión Training

El mismo día 26, ya a las 13.30, se celebrará una comida solidaria en el Restaurante Promenade en el que, además de ofrecer una cuidada oferta gastronómica de productos de la tierra, habrá música, espectáculos y todo tipo de actuaciones con grupos como el Sótano del Doctor o un monólogo del cómico murciano Kalderas.

Ambos eventos tienen una entrada solidaria que ya puede adquirirse en la web de la fundación https://neversurrenderf.org/, aunque también existe la posibilidad de comprar una entrada simbólica para la Fila 0, para todas aquellas personas que quieran contribuir con la Fundación pero no puedan asistir.