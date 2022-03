Las mujeres de la Región alzan su voz en el 8M: "La calle y la noche también son nuestras"

"De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste". Cientos de mujeres han vuelto a tomar las calles de la Región de Murcia con las multitudinarias manifestaciones feministas que han recorrido las principales ciudades murcianas para volver a reclamar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la igualdad de derechos y de oportunidades, así como para exigir que se ponga fin a la brecha de género y salarial y acabar con el machismo que todavía a día de hoy siguen sufriendo en muchos ámbitos de su vida personal y profesional.

Muchas de ellas han conseguido romper sus respectivos techos de cristal, pero todavía suponen un porcentaje mínimo, y, por ello, todas ellas han vuelto a unirse en un gran gesto de sororidad para gritar con más ganas y fuerza que la igualdad real entre mujeres y hombres pase de ser una utopía a una realidad: "Jugamos al ahorcado, con el patriarcado" han reivindicado.

La manifestación en la ciudad de Murcia ha comenzado en la Plaza de la Fuensanta y ha ido tomando fuerza y color morado conforme avanzaba: cada vez más mujeres se iban uniendo a la 'marea violeta' que ha atravesado la Gran Vía de la capital. El grito ha sido unánime con la proclama 'La calle y la noche también son nuestras'.

Entonando el clásico de la cantante murciana Mari Trini 'Una estrella en mi jardín', uno de los grupos feministas, percusión incluida, reversionaba el tema con la letra '¿Por qué a mí se me ha caído un machista en el jardín'. La manifestación ha comenzado al grito de 'Libre y luchadora, mujer trabajadora'.

A lo largo de la marcha han denunciado que continúan sufriendo acoso y violencia que, muchas ocasiones, terminan con sus vidas.

Numerosas pancartas señalaban que durante el año pasado hubo 87.307 llamadas al teléfono 016 y que 1.132 mujer han sido asesinadas desde el año 2003. Las asistentes tenían claro que 'Si tocan a una, nos tocan a todas'.

También han estado en el recuerdo las seis mujeres asesinadas a manos de un hombre en lo que va de año, entre ellas la menor Claudia Abigail, con tan solo 17 años, el pasado mes de febrero en Totana.

Asimismo se han acordado del colectivo trans durante la marcha, con el grito '¿Dónde están las trans en el mundo laboral?'

Por supuesto, tampoco ha faltado el himno feminista de Rigoberta Bandini, 'Ay Mamá', que ha sonado a lo largo de la marcha y con el que las asistentes no han dudado entonar su reivindicativa letra: 'No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza'.

El ambiente reivindicativo mezclado con el festivo que se ha formado a lo largo de la Gran Vía ha ido creciendo en intensidad conforme se iban recorriendo metros: 'Un bote, dos botes, machista el que no bote', saltaban cientos de mujeres en la principal arteria de la ciudad entre aplausos.

La gran marea feminista la ha cerrado el ritmo atronador de una batucada con la que las asistentes no han dudado en bailar. A su llegada a la plaza Martínez Tornel, justo antes de pasar al Puente de los Peligros, la cabeza de la manifestación seguía coreando diversas consignas, como 'Macho, fascista, tu hija es feminista' y encendía las linternas de su móvil para 'alumbrar' la multitudinaria marcha. A la llegada del resto de las asistentes se ha leído un manifiesto con el que se ha cerrado la manifestación.

Había mucha expectación puesta en la jornada de hoy, ya que, en este segundo año de la pandemia del coronavirus, se esperaba que se volviese a recuperar la 'avalancha' de mujeres por las calles de las principales ciudades de la Región y de toda España.

Hay que recordar que el año pasado las autoridades sanitarias recomendaron que no se celebrasen estas concentraciones debido a que España se encontraba en plena tercera ola de contagios; además, Murcia sufrió el pasado 8M las inclemencias meteorológicas y la afluencia de mujeres a la manifestación fue menor de la esperada debido también a la lluvia y a la distancia de seguridad que debían guardar entre las asistentes debido a la crisis sanitaria.

A poco menos de cincuenta kilómetros, en Cartagena, también numerosas mujeres partían desde la Plaza de España en una manifestación convocada por el Colectivo Feminista Paro Internacional de Mujeres para reivindicar sus derechos y oportunidades, hasta llegar al Palacio Consistorial de la ciudad portuaria.