María José Martínez: "El tenis es un deporte muy igualitario, pero aún hay mucho por hacer"

LA OPINIÓN DE MURCIA escoge a a ocho mujeres de la Región que desarrollan su actividad profesional en ocho actividades diferentes como portavoces del pensamiento femenino en la conmemoración del 8M.

María José Martínez (Yecla, 1982) ha sido una de las grandes tenistas nacionales que han competido en los últimos tiempos. Hace casi dos años, decidió colgar la raqueta para dedicarse a su familia, pero nunca ha podido alejarse completamente del tenis. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la Real Federación Española de Tenis (RFET) en la sección femenina y desde que entró, su objetivo está en el desarrollo de las bases y la búsqueda de la igualdad en su campo, aunque admite que en el tenis ya hay mucho logrado.

Antes de empezar, ¿cómo le va su vida después de la retirada hace algo más de dos años del circuito femenino?

Me va muy bien, la verdad. Y claro, echo de menos competir después de tantos años sobre la pista.

En mayo del año pasado se le nombró vicepresidenta de la RFET para el cuadro femenino. Cuéntenos, casi un año después, cómo le está yendo en el cargo.

Es un cargo que no me ocupa muchos días, pero bueno, pertenezco a la junta y soy vicepresidenta de la RFET del tenis femenino y estamos tratando de levantar el tenis femenino español. Es el área que me corresponde. Estamos intentando dar dinero en becas a gente que tiene proyección.

Ha dicho que quiere «levantar el tenis femenino». ¿Eso quiere decir que está atravesando un mal momento?

No, al contrario. Ahora mismo tenemos dos jugadoras ahí arriba como Paula Badosa y Garbiñe Muguruza y vienen otras tantas por detrás. Me refería a la importancia de construir una buena base y que tiene proyección, que puede tener dificultades económicas al principio. Cuando estás arriba eso ya no importa.

Cuando fue nombrada como vicepresidenta, usted dijo que quería «crear una base sólida para potenciar el tenis femenino en todas sus áreas». No sé si ha podido llevar ya a cabo, a pesar de llevar poco tiempo, alguna iniciativa para ello.

Estamos llevando a cabo varias iniciativas, pero no depende de mí. Somos una junta muy amplia y todas las decisiones se toman por unanimidad. Trabajo en base a la experiencia que tengo y a las dificultades que puedan tener las tenistas.

¿Cómo ve la cantera del tenis femenino en la actualidad?

Badosa despegó el año pasado y ya está la número cuatro actualmente. Por debajo ya vienen muchas tenistas jóvenes con mucha proyección. La RFET está trabajando muy duro para tener una serie de torneos en España para que sea menos costoso.

Por lo que me está diciendo, la prioridad siempre es lo económico.

Efectivamente. Queremos darles un empujón en lo económico porque creemos que así se crece. Hay tenistas que no se pueden costear todo un año de competición y ahí es donde queremos ayudar.

Antes de ser la vicepresidenta, fue tenista y ha estado ligada estrechamente a este deporte. ¿Cómo ha evolucionado éste desde su etapa de tenista a la de ahora, fuera de la pista?

El deporte siempre evoluciona y actualmente apunta a más físico. El juego es más rápido y más potente. Todo en la vida evoluciona. Jugar como hace diez años ya no te sirve, hay que ir renovándose.

"Estamos intentando conseguir dinero en becas para gente que tiene proyección"

¿Qué diferencias ve entre el circuito masculino y femenino?

Cada vez hay menos diferencia y todo se está igualando. Por ejemplo, cuando me retiré, ya habíamos conseguido igualar el ‘prize money’ (dinero del premio) en muchos torneos. Era algo por lo que se estaba luchando muchos años.

El tenis siempre ha sido un ejemplo de igualdad entre el circuito masculino y femenino, repartiendo premios similares entre los torneos masculinos y femeninos, algo impensable en otros deportes. ¿A qué cree que se debe esto?

Somos afortunados de estar vinculados a un deporte que creo que, televisivamente, es el segundo más visto después del fútbol. Es un deporte que no es minoritario como pudiera ser el taekwondo o la halterofilia. En ese sentido tenemos suerte. Que sea televisado también influye porque ayuda a que esté mejor pagado.

El 8M es un día especial para la mujer, en el que se lucha por la igualdad de oportunidades y derechos. En el mundo del tenis, su campo, ¿cree que esta igualdad se ha conseguido de manera plena o todavía no?

Es un camino largo y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Pero bueno, lo importante es que se está avanzando. Hay torneos que están igualados en el ‘prize money’, pero luego hay otros que no.

"Yo no he sufrido acoso, pero sí que conozco casos en otros deportes donde se ha infravalorado a las mujeres"

¿Qué le falta para conseguirse?

Por ejemplo, en el circuito masculino, tienen muchos más torneos que las mujeres, lo que a la hora de entrar en cuadros principales a la mujer le dificulta más que al hombre. Le cuesta más llegar a la cima que al hombre, pero bueno, está mejorando. Tener a dos jugadoras españolas en el top-10 también ayuda al desarrollo aquí.

¿Ha sufrido o ha sentido alguna vez alguna discriminación por el mero hecho de ser mujer a lo largo de su carrera?

Personalmente no he tenido nada raro, pero sí que conozco en otros deportes que se les han infravalorado, desgraciadamente. En mi caso, no me puedo quejar. En el tenis hay bastante igualdad.

Una figura emergente en el tenis murciano, español y mundial está siendo Carlos Alcaraz. Supongo que siendo usted de la Región, estará orgullosa de ver un murciano ya en la élite…

Lleva una proyección que es brutal. En el Open de Australia ya tuvo una actuación increíble contra Berrettini y en Río ha sido espectacular. Ya es top-20, con solo 18 años. Tiene una madurez y una humildad que no es nada fácil.

¿Qué futuro le ve? Parece no tener techo con tan solo 18 años.

Carlos Alcaraz tiene condiciones para ser el mejor del mundo. Tiene que consolidar este año lo realizado el anterior, que eso quizá sea lo más difícil.