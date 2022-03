Julia Martínez Fernández: "Las mujeres son las que dan el primer paso para defender el medio ambiente"

LA OPINIÓN DE MURCIA escoge a a ocho mujeres de la Región que desarrollan su actividad profesional en ocho actividades diferentes como portavoces del pensamiento femenino en la conmemoración del 8M.

Criada en la naturaleza, Julia Martínez es una de las voces más influyentes en cuanto a la protección del medio ambiente. Directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, esta doctora en Biología trata de impulsar en España y en la Región de Murcia una nueva gestión de los recursos hídricos, machacados por el cambio climático y la sobreexplotación. Asegura que las mujeres han estado, están y estarán para defender el medio ambiente, como ya lo hicieron las vecinas de las pedanías altas de Lorca en los 90 contra el expolio de agua en el río Luchena.

¿Cómo nació tu relación con el medio ambiente?

Nací en Badalona (Barcelona) y desde mis primeros años de vida tuve mucho contacto con la naturaleza. Vivíamos en un espacio protegido, el monte de la Conreria, muy cerca del centro urbano, y recuerdo pasarme días completos en ese medio natural tan maravilloso. Mis padres son de Murcia y antes de cumplir los cuatro años ya estaba aquí. Siempre me gustó la naturaleza y mi objetivo era dedicarme a la protección y conservación del medio ambiente cuando fuera mayor, y dentro de las distintas posibilidades me decanté por Biología. Era mi vocación.

¿Había muchas compañeras con usted en su etapa universitaria?

Yo recuerdo muchas compañeras en los estudios de licenciatura de Biología en la Universidad de Murcia, y también después cuando me fui a estudiar a Madrid y cuando volví para hacer el doctorado. A diferencia de otras carreras de carácter más técnico, como las ingenierías o arquitectura, que tenían una proporción mayor de chicos, en Biología siempre ha habido más presencia de mujeres.

¿Considera suficiente la presencia de las mujeres en los comités científicos?

Creo que ahora mismo hay una implicación y participación de las mujeres en la gestión y protección ambiental muy importante, no solo a nivel de comités u organismos oficiales sino desde el punto de vista de los movimientos sociales y organizaciones ambientales. No hemos conseguido todavía una representación equitativa en las posiciones de mayor rango en cuanto a poder político y otros espacios institucionales, donde sí hay presencia pero hay mayor proporción de hombres. En los temas de defensa del agua, de los ríos, del territorio..., hay un papel protagonista de las mujeres en España muy significativo.

Precisamente los movimientos sociales más recientes en favor del medio ambiente en la Región están capitaneados por mujeres.

Sí, y además hay precedentes anteriores. Uno de ellos fue cuando a finales de la década de los 90 hubo un intento, un proyecto de la CHS a petición de la comunidad de regantes de Lorca, de realizar una serie de pozos en el entorno del río Luchena para un aprovechamiento de agua más directo vía tubería. Eso desencadenó una posición de defensa y protesta protagonizado por parte de las mujeres. Hicieron guardia 24 horas para impedir que las máquinas de la CHS llevaran a cabo los pozos. La defensa era puramente de interés general, las vecinas de las pedanías altas de Lorca querían que se utilizara el agua de forma natural cuando llegara río abajo, y no en la cabecera. Estaban defendiendo el río, pelearon contra el expolio de agua en sus tierras.

Las mujeres abren paso en la defensa del medio ambiente.

Llevan adelante las iniciativas y acciones en defensa del territorio y de los ríos, desde una perspectiva generosa porque no reclaman el agua para un uso propio, reclaman los valores ambientales del paisaje. Eso demuestra que en muchos casos son las mujeres son las que dan el primer paso en la defensa del patrimonio ambiental y cultural.

¿Qué retos quedan?

Creo que el reto que queda por afrontar, que no es exclusivo del medio ambiente sino común entre otras actividades, es que se siga rompiendo el techo de cristal, y que en los máximos cargos de responsabilidad pública lleguemos a una paridad de género para que deje de ser noticia que algunos puestos lo ejerza una mujer. Me preocupa también el repunte de la ideología e intoxicación informativa que fomenta el machismo. Esto se está colando en una generación muy joven, y estamos dando pasos atrás. Se repiten roles de dominación y machismo.

¿En su carrera profesional ha tenido barreras?

No he vivido tanto en este lado profesional una condición por el género, pero sí es cierto que me he encontrado, como muchas mujeres, con personas que son machistas. No me han llegado a valorar por ser mujer, pero es una experiencia que casi todas las mujeres hemos vivido. En el ámbito de la investigación y el universitario, la discriminación por género se ha ido reduciendo y desapareciendo.

¿Contra qué lucha usted?

Contra el debate sin evidencias científicas. Hace unos días, frente a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, intenté en cinco minutos desmontar las falacias que se escuchan desde distintos sectores en relación con el estado de la laguna. Aportando evidencias se demuestra una realidad que no está sujeta al debate científico, y es que la actividad agraria es una de las principales presiones que ha causado la crisis eutrófica del Mar Menor. Los nitratos entran en el agua y lo hacen sobre todo vía superficial y no subterránea. El cambio climático y la sobreexplotación de los recursos hídricos nos tiene que llevar a revisar las demandas de agua en la cuenca del Segura. Tenemos que producir en menor cantidad para ganar calidad.