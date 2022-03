LA OPINIÓN DE MURCIA escoge a a ocho mujeres de la Región que desarrollan su actividad profesional en ocho actividades diferentes como portavoces del pensamiento femenino en la conmemoración del 8M.

Psicóloga con especial atención al mundo de la empresa, Josefina García sigue al frente de la Universidad Católica desde 2008, y tiene intención de seguir «hasta cuando me digan o hasta donde lleguen mis fuerzas, pero de momento tengo muchas». Se muestra defensora de la adquisición de competencias por parte de las mujeres para lograr entrar en esa complicada esfera de la gestión, donde todavía hay un dominio masculino. En su institución nunca se ha sentido infravalorada por ser mujer, pero reconoce el duro camino que han tenido que hacer para acabar ocupando los máximos puestos en las universidades españolas.

De Cuenca a rectora de la UCAM. ¿Cómo comenzó este camino?

Mi infancia empezó en Cervera del Llano, un pueblo muy pequeño de Cuenca donde mis padres me inculcaron un interés muy importante por el saber. Ellos entendían que la mejor forma de ir hacia adelante y conformar un futuro era a través de la formación. Yo me fui de mi casa con menos de 13 años, a un internado de chicas muy moderno donde tuve una etapa muy feliz. Yo tuve muy claro que quería estudiar fijándome mucho en cómo eran mis maestros, y por ejemplo mis hermanos decidieron no seguir formándose. Nunca he sido una adolescente muy rebelde, porque siempre conseguí lo que quería con el apoyo de mi familia. No he tenido etapas difíciles.

¿Tuvo dudas sobre qué estudiar?

Tenía claro que quería estudiar algo relacionado con la atención a las personas. Dudaba entre estudiar Medicina o Psicología, donde la base es la persona, unas labores asistenciales y ayudar en momentos complicados. En Cuenca las posibilidades de estudios superiores estaban muy limitadas, así que me fui a Valencia, porque soy una persona que busca y necesita la proximidad del mar y la luz. Cuando hice la selectividad, ese año tardaron en salir las notas de corte, y ante el agobio de saber si me admitían o no, me matriculé en Psicología. Luego supe que entraba en Medicina pero estaba tan feliz en mi carrera que no la cambié. Descubrí un mundo apasionante con grandes referentes de este campo.

"Las mujeres están muy preparadas, muy bien formadas, tanto en el ámbito técnico como en las competencias trasversales"

¿Cuándo surge la idea de Murcia?

Cuando conozco a mi marido. Estaba en segundo de carrera y él ya había terminado y había empezado a trabajar en Alicante. Al año, lo trasladan a Murcia y cuando yo termino la carrera me fui con él. Empecé a trabajar en el mundo de la psicología de la empresa pero siempre con el gusanillo de la docencia, ya que participaba mucho en la formación universitaria, y ahí empieza mi relación con Murcia.

¿Y su relación con la UCAM?

Yo estaba trabajando como responsable de recursos humanos en una empresa y comencé a dar formación en las titulaciones del centro de estudios superiores que dirigía José Luis Mendoza. Tomé una decisión arriesgada, porque era el principio de la UCAM, los primeros años que fueron muy difíciles, pero vi en José Luis Mendoza una persona tan convencida del proyecto, coherente y luchadora. No sabía si saldría bien o mal, pero tener la oportunidad de participar en un proyecto como la creación de una universidad es una experiencia apasionante.

¿Llegó a ver una complejidad en el avance de la mujer dentro del mundo académico?

Es sorprendente en este caso. Porque quizás haya personas que piensen que en la UCAM o José Luis Mendoza podían no haberse involucrado en este aspecto, pero créeme si te digo que yo nunca he tenido un inconveniente ni ninguna barrera por ser mujer ni en la empresa donde trabajé ni en la Universidad. Mendoza es una persona que reconoce y busca gente que considera que es fiel a los principios institucionales, que puede hacer equipo y es competente. Y yo nunca he tenido problemas para ir avanzando en el ámbito profesional. De hecho, él se arriesga desde el primer momento conmigo porque empecé siendo vicedecana de ADE habiendo estudiado Psicología y acabé siendo vicerrectora y más tarde rectora en 2008.

"El ámbito de la gestión es un mundo complejo y difícil. Si no se da el paso, es complicado llegar"

Fue de las primeras rectoras de una universidad en España.

Es que precisamente ese cargo era lo último que yo me podía esperar, porque yo era una mujer en un ámbito tan masculino. Cuando fui nombrada rectora no había prácticamente más mujeres en ese cargo. José Luis lo tuvo muy claro y me dejó descuadrada. Son muchos años, voy a cumplir trece. No he encontrado dificultades en mis compañeros ni en mis jefes, todo lo contrario. Pero sí digo que las mujeres están muy preparadas, muy bien formadas, tanto en el ámbito técnico como en las competencias trasversales.

¿Siente que a día de hoy hay barreras en las universidades?

Si no tenemos nosotras mismas inquietud por dar el paso hacia adelante, es muy difícil. Tenemos muchísimas mujeres con una carrera brillante: doctoras, contratadas, profesoras titulares, catedráticas..., pero el ámbito de la gestión es un mundo complejo y difícil. Si no se da el paso, es complicado llegar. Esto implica asumir responsabilidades que te restan mucho tiempo personal y de familia. Parece que los hombres siempre han tenido más fácil tomar esas decisiones porque la mujer se podía quedar en casa. Y nos cuesta más. En mi casa, mi marido es mi apoyo, es mi torre, es un pilar fundamental y nos hemos ayudado mucho el uno al otro.

En el mundo universitario todavía salen a día de hoy situaciones machistas.

Creo que hay un gran respeto entre hombres y mujeres. No se calla ninguna voz. Todo el mundo participa y todas las opiniones se tienen en cuenta. Pienso que ahora los hombres no permitirían actitudes machistas por parte de alguien en el mundo universitario. Se puede percibir luchas de poder, que han habido siempre y en todas las esferas, pero cada vez se tienen más competencias, y las mujeres aquí son muy valoradas. Estamos con ganas siempre de dar el paso hacia adelante.