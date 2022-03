Las visitas a los pacientes hospitalizados en la Región de Murcia estarán permitidas de nuevo desde mañana martes. Esta decisión ha sido avalada por lo técnicos en la reunión semanal del Comité de Seguimiento Covid de este lunes, en la que se ha vuelto a constatar la tendencia descendente en la cifra de contagios, con un descenso de la incidencia del 30 por ciento respecto a la semana pasada.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, informaba tras el encuentro Covid de que “a propuesta de los técnicos se han revisado las medidas de acceso a los hospitales” de la Región de Murcia, que tenían restringidas las visitas a los pacientes desde final del pasado año, cuando comenzaron a aumentar los contagios por la sexta ola de coronavirus.

Estas visitas volverán a permitirse desde este martes, aunque aún con algunas limitaciones. Así, se recomienda un acompañante por paciente ingresado siempre que éste no tenga síntomas de Covid ni haya estado en contacto con otra persona positiva. Y se establecen las visitas en un máximo de dos personas a la vez por paciente.

En estos últimos meses los hospitales habían reforzado el control de accesos para evitar la presencia de visitas en los centros con el objetivo de evitar contagios o brotes que pusieran en riesgo tanto a los pacientes como a los profesionales.

Pedreño ha recordado también que durante el mes de marzo se mantendrán abiertos los grandes puntos de vacunación masiva que siguen funcionando en la Región de Murcia, pero será ya en abril cuando la inmunización Covid se traslade a los centros de salud.

En estos momentos hay 1.252.000 murcianos vacunados contra el coronavirus, lo que supone que el 94,9 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna.

También se ha registrado un ligero descenso en la cifra de no vacunados, que se encontraba estancada en las 70.000 personas desde hace varias semanas, y se ha visto reducida a 69.900. En este caso, el responsable de Salud anima a quienes aún no se han vacunado contra la Covid a hacerlo, ya que ahora no es necesario coger cita previa.