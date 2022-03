Franco, "orgullosa" de colaborar para hacer fracasar la moción de censura

La vicepresidenta regional, Isabel Franco, aseguró ayer, en la Carrera de la Mujer y con motivo del primer aniversario de la fallida moción de censura al Gobierno de López Miras, que se siente «orgullosa» de haber colaborado para hacer fracasar esa moción «porque creo que la población de Murcia estaba en contra de esa moción de censura, sobre todo porque en ese momento solo debíamos trabajar en la gestión de una pandemia».

La vicepresidenta sostiene que «pensar en intereses políticos cuando la población nos necesita en otras cosas es verdaderamente egoísta», y espera que aquellos que la apoyaron «se sientan debidamente avergonzados».

Por su parte, la dirección regional de Ciudadanos aseguró ayer que la Región vivió «el episodio más grave y bochornoso de corrupción política y parlamentaria de nuestra historia moderna». La formación liberal no dudó en culpar de ello al exsecretario general del PP, Teodoro García Egea y al presidente regional, «que no dudaron en utilizar prácticas pseudomafiosas y compra de voluntades para anclarse al poder », señaló ayer la coordinadora regional, María José Ros. Sin embargo, para la líder de Cs, «ha pasado un año y el escenario político ha cambiado totalmente en estos meses. Los problemas en España y en el mundo hoy son otros y ya no tiene sentido mirar atrás, salvo para aprender de los errores y perseverar en los aciertos». Ros sostiene que su partido seguirá trabajando «por la regeneración de la vida política».

Sobre la información que publicó ayer LA OPINIÓN, según la cual la mano derecha de Albert Rivera, José Manuel Villegas, fue el encargado de llamar a la diputada Valle Miguélez para convencerla de que debía desobedecer a su partido y hacer fracasar la moción, desde Cs prefirieron no pronunciarse.

Por su parte, el líder de Vox, José Ángel Antelo, se atribuyó parte del mérito de que finalmente Cs y PSOE no gobernasen en la Comunidad. En este sentido, recordó que Vox salió a la calle para defender los intereses de los murcianos e impedir que «el sanchismo gobernase en la Región». «No hay nada como llenar una plaza para que se lo piensen dos veces», señaló. «Después de parar la moción, Miras debió convocar elecciones y devolver la voz a los murcianos», indicó.