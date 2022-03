Jaime Pérez: "Ha sido muy duro. Haciendo informes de restricciones se me han saltado las lágrimas"

La Región de Murcia comienza a ver la luz tras la sexta ola de la pandemia de coronavirus. Tras dos años de lucha, 730 días después de que se confirmara el primer caso de covid en la comunidad, el portavoz del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, hace balance con LAOPINIÓN de lo que ha sido la mayor crisis sanitaria a la que se ha enfrentado. Una amenaza real de la que comenzó a avisar a sus superiores a principios de 2020, convencido de que llegaría, pero sin querer terminar de creérselo por lo que supondría para todos.

El 8 de marzo de 2020 nos despertábamos todos con el anuncio del primer caso positivo de covid en la Región de Murcia. Dos años y seis olas después ahí sigue, luchando contra el coronavirus. ¿Qué balance hace de este tiempo?

(resopla) Es muy complicado hacer balance de este tiempo. No hice la mili, pero esto es como si la hubiera hecho. Nosotros comenzamos a trabajar ya en el covid el 15 de enero de 2020, sabíamos que llegaría, aunque había incertidumbre. Hubo momentos antes de la primera ola que incluso nos llamaban locos. Hay que recordar que fuimos la primera comunidad en imponer un confinamiento parcial, en el Mar Menor, y aunque no habían protocolos y nos tocaba trabajar con algo de improvisación y sin un referente previo, mirándolo con perspectiva todo lo que se hizo fue muy acertado.

¿Cómo fueron esos primeros momentos en la toma de decisiones?

Recuerdo que Villegas (exconsejero de Salud) me preguntaba: pero cómo lo hacemos, cuál es el número máximo de personas que decimos que se pueden reunir. En ese momento no había nada publicado al respecto, no había recomendaciones ni guías, y pusimos un máximo de 50 personas. Poco después vimos que el Centro de Control de EEUU también lo limitó en 50 personas, lo que sirvió para respaldar nuestra decisión.

¿Cree que se actuó bien en conjunto?

Las medidas nacionales fueron muy agresivas, se forzó mucho, pero la situación era la que era. Sin embargo, en el desconfinamiento se pecó de no controlar las fronteras. Se podía venir desde el otro lado del océano, pero no de Almería a Murcia. En la Región gracias a adelantarnos en las restricciones no tuvimos imágenes como las que se vieron en Madrid, con el Palacio de Hielo. Esta pandemia ha sido algo que nunca nos hubiéramos esperado, afectó a todo, residencias, hospitales, UCIs... pero lo hemos salvado bastante bien.

Echando la vista atrás, ¿qué momento ha sido el más duro?

Los primeros confinamientos de Totana y Lorca fueron muy duros por las consecuencias que sabíamos que iban a tener en la población. Al final somos personas y éramos conscientes del daño que hacíamos a esos habitantes, pero había que hacerlo. Ha ido muy duro, hasta el punto de que haciendo informes sobre restricciones se me han saltado las lágrimas. Y el cierre total de la hostelería en noviembre de 2020 también fue duro. Con el director de Salud Pública solía comer algunos días en una cafetería que hay junto al trabajo y durante varios días no fuimos, no podíamos sabiendo lo que se avecinaba.

La tercera ola ha sido, sin duda, una de las más duras en cuanto a letalidad...

La tercera ola fue tremenda. Pese a que ya teníamos aquí las vacunas tuvo una mortalidad muy alta, con 30 fallecidos diarios, no había dado tiempo a administrarlas. Ese momento fue muy duro porque pese a las decisiones no pudimos controlarla. Era muy complicado ver los brotes en residencias justo cuando las vacunas estaban llegando.

Sin embargo, la sexta ola ha batido todos los récord de transmisión, cuadruplicando los contagios de otras anteriores.

No ha habido nada como la tercera ola, ni Ómicron, ni Delta, ni nada.

Las vacunas han sido la gran esperanza de la pandemia. ¿Cómo valora el trabajo a contrarreloj que han llevado a cabo los investigadores en este tiempo?

Esto sigue siendo una enfermedad grave, pero no tiene nada que ver con la gravedad que había antes de la vacunas. Gracias a ellas hemos pasado de una letalidad del uno por ciento a una de un uno por mil. Cuando comenzó la pandemia la tecnología ARN estaba a punto de desarrollarse, pero si no hubiera sido por la covid hubiera tardado más de una década.

En la Región de Murcia más del 90 por ciento de la población está vacunada. ¿Ha sido una suerte que en nuestra comunidad y en nuestro país apenas haya calado el mensaje antivacunas y negacionista, como sí ha ocurrido en otros lugares?

Este ha sido el resultado del trabajo de fondo de muchos profesionales sanitarios, eso es lo que ha permitido que eso no ocurriera. Gracias a la labor durante años de pediatras, enfermeros de pediatría y a los programas de vacunas hemos tenido un resultado muy positivo. A lo que se suma que la población española es más coherente de lo que se piensa. Ha habido pocos movimientos antivacunas y los pocos que habían se han combatido. La mala información se ha cortado con buena información. Igual que ocurrió con el Virus del Papiloma Humano.

¿Tras Ómicron se ve la luz al final del túnel o hay que estar preparado ante la aparición de otras variantes?

Otras variantes va a haber. Está claro que el virus se va a quedar, aunque no va a ser fácil que haya otra tan transmisible como Ómicron. Hay que tener en cuenta que la inmunidad se va sumando, lo que se llama inmunidad híbrida, ya que a la natural de haber pasado la enfermedad se une la artificial de la vacuna.

En los últimos días se está debatiendo sobre la posibilidad de quitar la mascarilla en interiores. ¿Es el momento o nos estamos precipitando de nuevo?

La postura que está teniendo en esto EEUU, por ejemplo, es adecuada. Allí lo permiten en las zonas de riesgo bajo y poca incidencia. Quizá no esté mal planteado hacerlo así, por territorios. Pero si las balas corren, uno está mejor con chaleco antibalas. En una situación de riesgo alto, como la actual, no es adecuado.

En poco tiempo estaremos celebrando Semana Santa. ¿Es esto un nuevo riesgo?

Estamos desescalando y con medidas de prevención, como el uso de mascarilla si no hay distancia social, no debería ir excesivamente mal. Pero antes tenemos las Fallas en Valencia y eso nos va a dar una pista. Si la Comunidad Valenciana tiene una subida brutal tendríamos que replantearnos la situación.

Llevamos dos años siguiendo la pandemia con usted casi a diario, primero junto al consejero Villegas y después con Pedreño, pero en unos días se marcha tres meses a una estancia de investigación a Bélgica. ¿Debemos tomarnos como una buena señal que haga un paréntesis, quiere decir que la situación está controlada?

(Risas) Este viaje estaba planificado desde verano del año pasado, pero por la situación no lo he hecho antes. Es un proyecto de investigación sobre hepatitis A que me hace mucha ilusión y espero volver con las pilas cargadas para abordar las cuestiones y proyectos que se planteen tras mi vuelta.