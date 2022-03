"Desde el balcón de mi niñez casi se podían tocar con las manos las flores de los tronos"

La lectura del pregón de la Semana Santa cartagenera corría este año a cargo del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón, en un acto que tuvo lugar en el Nuevo Teatro Circo de la ciudad y en el cual el militar, cartagenero de nacimiento, aprovechó para recordar su «evidente vinculación con las procesiones», que arrancó nada más llegar al mundo.

«Todas mis vivencias y no solo las de Semana Santa, comienzan con un acontecimiento ocurrido el 1 de diciembre de 1952, en la Capilla de los Californios de la Iglesia de Santa María de Gracia: me refiero a la boda de mis padres, ambos cartageneros y, por el lugar que escogieron para casarse, con una evidente vinculación con las procesiones por medio de la Cofradía California», explicó, al tiempo que añadió que se trata de «una capilla preciosa que procuro visitar cuando tengo la oportunidad de venir a Cartagena con tiempo suficiente», algo que no hace tanto como le gustaría.

Un año y medio después de aquel enlace, «nací en la casa de mi familia situada en la calle Mayor esquina con la calle Comedias; es decir, un lugar privilegiado para ver las procesiones: recuerdo que desde el balcón casi se podían tocar con las manos las flores de los tronos», detalló.

El JEMAD manifestó que, al nacer, «con carácter inmediato fui incluido entre los hermanos de la Cofradía California por uno de mis tíos, Juan Alessón López, que años después sería su Hermano Mayor». «Unos días más tarde fui bautizado, también en la Iglesia de Santa María, lo que no deja de ser un hecho como mínimo singular, pues durante unos días fui miembro de una cofradía católica, sin tener esa condición al no estar bautizado», reveló.

‘Jueves de Ceniza’ en Madrid

López Calderón tiene claro que «mi familia y mi lugar de nacimiento, en este caso Cartagena, han modulado de una manera trascendental todo lo que soy: cristiano, militar y marino». «Características que definen una buena parte de lo que es la misma Cartagena y que me identifican con ella», hizo hincapié.

Contó al auditorio que «nosotros, los cartageneros ausentes en Madrid» viven la Semana Santa «con la mente puesta en lo que sucede en nuestra tierra natal», y apuntó que han instaurado en la capital su «Jueves de Ceniza, día en que nos reunimos en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, acompañados habitualmente de una representación de las cofradías y Ayuntamiento de Cartagena, junto a la imagen de nuestra querida Virgen de la Caridad, para participar en la celebración de la Eucaristía y cantar la Salve cartagenera a Nuestra Señora».

También afirmó el militar que «todos sabemos de los intentos que vivimos de implantación de ideologías y actitudes que son contrarias a los valores del Reino de Dios». «Ideologías que buscan que el gran acontecimiento de la historia, aquel que da origen a nuestra era, aquel que es fuente de alegría y asombro, de contemplación y fiesta, quede encerrado en una esquina de nuestros hogares, como algo que no debe manifestarse fuera de casa».

«Por todo ello, es bueno recordar cada año la conveniencia de vivir con intensidad este tiempo fuerte que es la Semana Santa, días en los que recordamos unos acontecimientos que cambiaron la historia y que siguen cambiando muchas vidas, que no dejan de dar luz, consuelo y esperanza cuando parece que las sombras rodean nuestro entorno», remarcó el cartagenero.

«Y una manera de vivir ese tiempo tal y como enseñaba, sobre todo con el ejemplo, un santo español, fundador del Opus Dei, es introducirse en él como un actor, como un personaje más, como un discípulo de Cristo que se encuentra en Jerusalén esos días y participa en aquellos acontecimientos», propuso el militar, que es el español uniformado con mayor autoridad sobre los ejércitos, después de Felipe VI.

«Más emoción que nunca»

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, afirmó en su intervención que «cada vez sentimos más cerca la primera procesión de España, la que ve amanecer el Viernes de Dolores y que dos años de ausencia van a convertir en un acontecimiento de mayor emoción que nunca».

Dirigiéndose al pregonero, la regidora dijo que «queremos personalizar en usted nuestro agradecimiento a los miembros de los ejércitos, muchos de ellos vecinos de Cartagena, desplazados en este momento a lugares lejanos o dispuestos a hacerlo para defender la democracia, la libertad y nuestra forma de vida». Al acabar el pregón, tras un largo aplauso por parte de los asistentes, que se pusieron en pie, la alcaldesa hizo entrega a López Calderón de una placa y un escudo de oro de la ciudad. La Nazarena Mayor de la Semana Santa 2022, Pilar Giménez, recibió también un ramo de flores de la Nazarena Mayor de 2020, Manoli Borrego.

Al acto, que fue amenizado por la Agrupación Musical Sauces, asistieron el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo; el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez y el obispo José Manuel Lorca Planes, junto a otras autoridades civiles y militares.